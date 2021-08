Pass sanitaire : sixième samedi de manifestation dans le centre-ville de Pau

Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés Place de Verdun à Pau ce 21 août, comme tous les samedis depuis un peu plus d'un mois, pour protester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants.

C'est devenu le rendez-vous du samedi à Pau pour les opposants au pass sanitaire : un rassemblement avait lieu à nouveau Place de Verdun, avec un défilé en centre-ville, auquel ont participé plusieurs milliers de personnes. A Pau, c'est le sixième samedi de mobilisation et le quatorzième jour d'action contre le pass sanitaire, alors que depuis le 9 août il est étendu aux lieux recevant du public comme les restaurants, les bars ou les salles de spectacle.

La semaine dernière, la manifestation du samedi avait rassemblé 3 400 personnes. Il y avait eu des tensions au passage du cortège près des locaux des médias de presse et de radio, ainsi qu'à proximité des terrasses de restaurants. La mobilisation a depuis lors pris un tour un peu plus virulent, avec notamment l'intrusion de manifestants à l'hôpital de Pau lundi 16 août, et des bousculades avec des vigiles lors d'une action devant le Leclerc de Pau le mercredi 17 août.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



