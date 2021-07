Pass sanitaire trop compliqué à gérer : Châtillon-Coligny préfère annuler sa brocante

Il n'y aura pas de brocante, ce dimanche 25 juillet à Châtillon-Coligny. 300 exposants (professionnels et non-professionnels) étaient pourtant annoncés, sur 2 kilomètres de linéaire, dans cette commune du Loiret de 2 000 habitants, près de Montargis. Mais le pass sanitaire a découragé les organisateurs, qui ont préféré annuler l'événement.

Il aurait fallu contrôler 18 points d'entrée !

"Avec la jauge de 1 000 personnes, on pouvait jongler pour éviter le pass sanitaire, explique Guy Paysé, le président du comité des fêtes. Mais avec la nouvelle jauge de 50 personnes, on ne peut pas y échapper." Or, dans la pratique, cela n'a rien d'évident à mettre en œuvre pour ce genre de manifestation.

La commune de Châtillon-Coligny compte 2 000 habitants © Radio France - Anne Oger

"On a un centre-ville en forme d'araignée, poursuit Guy Paysé, avec plein d'entrées possibles sur la brocante. On a compté qu'il aurait fallu au moins 18 points de contrôle pour être sûr de n'oublier personne. Et pour moi, ce n'est pas aux bénévoles de vérifier le pass sanitaire, donc cela aurait demandé d'engager des agents de sécurité, avec un coût supplémentaire, et éventuellement l'appui des gendarmes s'il y avait eu des récalcitrants, c'était impensable."

Rendez-vous le 15 août

Le comité des fêtes ne souhaitait pas non plus déplacer la brocante dans un champ, où les entrées auraient été plus faciles à contrôler. "Cela n'aurait eu aucun intérêt, car c'est un événement conçu pour dynamiser le centre-ville et en faire profiter les cafés, les restaurants et les commerces qui travaillent d'ordinaire très bien ce jour-là." L'événement est donc annulé - comme ce fut déjà le cas l'an passé à cause du Covid-19. Reste un espoir : que la fête de la Lancière puisse bien avoir lieu, le week-end du 14 et 15 août, à l'ancien port de Châtillon-Coligny, avec feu d'artifice le samedi soir et vide-greniers le dimanche.