Pass sanitaire : un appel à la grève ce lundi aux Galeries Lafayette

Les salariés des Galeries Lafayette Haussmann à Paris sont appelés à faire grève ce lundi, pour dénoncer l'extension de l'obligation de présenter un pass sanitaire à tous les salariés des lieux accueillant du public. Ce lundi, les employés de tous les lieux publics où le pass sanitaire est déjà imposé aux visiteurs et clients doivent pouvoir présenter un certificat de vaccination complète ou un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Je me suis sentie obligée

"Je ne voulais pas le faire mais je me suis sentie obligée, confie Nélia, adjointe de stand aux Galeries Lafayette du boulevard Haussmann. J'ai fait mon vaccin au dernier moment, un peu contrainte, et les dates ne colent pas, je devrai donc faire un test PCR les premiers jours". Pour faciliter la mise en place de la mesure, la direction propose des stands de dépistage aux salariés, et également des plages de vaccination au sein même de ses locaux.

"Je trouve ça rassurant, affirme de son côté Paolo, responsable d'un point de vente aux Galeries. Nous recevons beaucoup de clientèle étrangère, et nous demandons le pass aux clients depuis plusieurs semaines, alors je trouve ça normal que les salariés s'y conforment aussi".