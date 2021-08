Pass sanitaire : un restaurateur de la Côte-d'Or en grève de la faim

Il répond d'une voix un peu lasse, mais encore très claire et déterminée. Lucien Bottini, le patron d'"Aux vieux pavés" à Semur-en-Auxois a décidé de poursuivre sa grève de la faim entamée ce dimanche 22 août afin de dénoncer le contrôle du pass sanitaire par les restaurateurs. "Ca ne me plait pas" explique-t-il "En principe, on a pas le droit de refuser l'accès à son établissement aux gens en fonction de leur état de santé. Et puis, c'est difficile pour moi à appliquer. Parfois, je suis tout seul pour tout gérer en salle : prendre les commandes, encaisser les clients, couper du pain. On court partout. Pour être serein il faudrait embaucher encore une nouvelle personne ou réduire le nombre de clients en salle."

"Je viens de rencontrer la sous-préfète de Montbard cet après-midi" (le mercredi 25 août NDLR)" précise le restaurateur. "Je lui ai apporté des textes qui précisent que tout cela est contraire au droit européen, mais elle n'a pas retenu mes arguments. La rencontre s'est donc résumé à un échange de 20 minutes."

Des pique-niques en guise de soutien

"J'ai dix employés avec moi. J'ai fermé mon restaurant. Pour l'instant , ils sont en RTT ou en congés. Il n y a pas de mesures de chômage, ils seront bien payés. Certains de mes collègues appliquent le pass sanitaire à contre cœur, et je reçois des messages de soutien, mais ils me précisent qu'ils ne peuvent pas faire la même chose faute de trésorerie suffisante." L'UMIH , l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie en Côte-d'Or précise en effet que la grève de la faim de ce restaurateur reste pour l'instant un cas isolé.

Pas de nourriture jusqu'à dimanche, et peut-être plus..

"Je mène ma grève de la faim dans mon restaurant, ou devant l'établissement" explique Lucien Bottini "J'ai des personnes qui viennent me soutenir. Il y a eu des pique-niques citoyens et solidaires, mais a deux reprises les gendarmes sont venus adresser un rappel à l'ordre aux participants. Pourtant pique-niquer sur la voie publique n'est pas interdit."

"Je tiens en buvant un verre d'eau de temps en temps, je compte continuer comme cela jusqu'à dimanche, ensuite on verra. Peut-être que les choses vont bouger. Peut-être que je garde faussement espoir, mais on ne sait jamais.." confie Lucien Bottini avec un sourire fatigué.