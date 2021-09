Le gouvernement envisage d'assouplir le pass sanitaire dans les départements où l'épidémie de coronavirus est en très net recul. Un conseil de défense se réunit ce mercredi. Quels départements pourraient en bénéficier dans les Hauts-de-France. On fait le point.

Pass sanitaire : vers une application plus souple dans les Hauts-de-France ?

Le gouvernement pourrait assouplir l'application du pass sanitaire dans les départements où la circulation du virus est très faible. Un conseil de défense doit se pencher ce mercredi sur la question. Ce sera au cas par cas en fonction de l'évolution de l'épidémie dans chaque département.

La situation s'améliore nettement. Il n'y a pas eu de rebond épidémique avec la rentrée comme on pouvait s'y attendre. Dans les Hauts-de-France, le taux d'incidence est désormais de 50 cas positifs pour 100 000 habitants, selon les chiffres de Santé publique France au mardi 21 septembre 2021. C'est le seuil d'alerte. Le taux d'incidence est plus constrasté d'un département à l'autre.

Dans le Pas-de-Calais, la Somme et l'Aisne, il est en dessous du seuil d'alerte. Le taux d'incidence s'établit à 30 cas pour 100 000 habitants dans le Pas-de-Calais, 27 cas dans l'Aisine et 22 cas dans la Somme. Ces trois départements pourraient donc bénéficier d'un assouplissement du pass sanitaire. A l'inverse, le Nord avec 66 cas pour 100 000 habitants et l'Oise avec 68 cas, devraient encore patienter.

Plus de 80% de la population complètement vaccinée

La vaccination influe sur la circulation du virus. Dans les Hauts-de-France, plus de 4 millions d'habitants sont complètement vaccinés, soit 82,3% de la population éligible (les 12 ans et plus), selon les données de Santé publique France.