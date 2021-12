Pass sanitaire voire vaccinal au travail : les entreprises mitigées face à cette hypothèse

Présenter son pass sanitaire voire vaccinal tous les jours : le gouvernement assure ce lundi que rien n'est acté. L'hypothèse fait réagir dans le bâtiment et les travaux publics, où on manque de personnel.

L'idée a provoqué une levée de boucliers des syndicats, qui dénoncent un procédé punitif. Présenter son pass sanitaire au travail, voire faire de la vaccination la règle pour aller travailler : le gouvernement a finalement remis sa décision à plus tard. L'hypothèse fait réagir dans le BTP, déjà soumis à une forte tension dans les recrutements.

Alfredo Pinto, maçon sur un chantier de logements sociaux dans le 16e arrondissement, voit la potentielle mesure d'un bon oeil. "Le pass sanitaire, je l'ai sur moi, pas de problème ! Ça me rassure, on ne peut pas tomber malade car les chantiers n'attendent pas", explique le quinquagénaire, vacciné.

L'application sera plus complexe dans le cas où le pass devient vaccinal, estime Mathieu Accorsi, conducteur de travaux principal chez AMT, l'entreprise qui a eu le marché. L'homme est favorable au pass sanitaire, d'ailleurs déjà exigé par certains clients sur des chantiers. "On a des gens pas ou mal vaccinés, près de 10% du personnel. Si une telle loi entrait en vigueur, on devra s'en séparer", indique Mathieu Accorsi.

A l'échelle de toutes les entreprises, le gouvernement a toutefois vu juste en ne prenant pas une telle mesure, d'après l'Association nationale des DRH. "Demander le pass sanitaire à l'entrée des entreprises risque de créer un climat de tension. On risque d'avoir deux catégories de salariés", estime Audrey Richard, présidente de l'ANDRH, pour qui ce n'est pas le rôle des entreprises de contrôler le statut vaccinal de leur personnel.