Pass vaccinal : "on est pas des policiers" s'agacent les restaurateurs valentinois

L'obligation du pass vaccinal est entrée en vigueur ce lundi 24 janvier 2022 en France pour les personnes de plus de 16 ans pour pouvoir entrer dans plusieurs lieux dont les restaurants et les bars. Si les restaurateurs ont un doute sur la véracité du pass vaccinal ils peuvent désormais contrôler l'identité des clients.

Derrière le comptoir du café Le Plazza de Valence, Hagop Vartabedian le responsable scanne le pass vaccinal d'une cliente mais pour lui pas question de contrôler son identité : "ce n'est pas aux cafetiers de faire ça, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts à tous les niveaux mais là, on est par des portiers, on est pas des policiers !" Les professionnels de la restauration craignent notamment que cela ne crée des tensions avec les clients "les gens sont agressifs, déjà que c'est parfois compliqué de leur demander le pass vaccinal, alors si on plus il faut procéder à des contrôles, on ne s'en sort plus."

Un peu plus loin sur le boulevard d'Alsace, Jacques Boyadjian, le patron du restaurant La Bohème à Valence contrôlera l'identité en cas de gros doutes seulement "je n'ai pas à demander la carte d'identité de mes clients . Je contrôlerai si j'ai un gros doute avec un client mais cela n'a jamais été le cas aujourd'hui." Pour ce patron "on en demande beaucoup aux restaurateurs et on est complètement délaissés. Depuis la mise en place du pass sanitaire, c'est comme une sorte de confinement pour nous. On nous demande de faire le travail de l'Etat en contrôlant les pass et en échange on a rien du tout. On a pas encore reçu les dernières aides alors que nous payons toutes nos charges plein pot. Limite, là nous préférerions être complètement fermés."

Une mesure pas évidente à mettre en œuvre pour des restaurateurs valentinois qui ont déjà perdu entre 30 à 50 % de leur chiffre d'affaires depuis l'instauration du pass sanitaire en aout dernier.