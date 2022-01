Pass vaccinal : grâce à la contamination, des manifestants à Strasbourg évitent la vaccination

C'est le dernier rendez-vous avant l'entrée en vigueur du pass vaccinal ce lundi. Un millier de manifestants ont défilé ce samedi à Strasbourg, de la place Kléber jusqu'à la place de l'Université. Quelque soit leur conviction - contre le pass ou la vaccination -, un mot d'ordre : "on lâche rien !" Au delà du vacarme et du rejet du pass vaccinal, de nombreux manifestants disposent du sésame sans avoir reçu leurs doses pour autant. Une possibilité offerte par le certificat de rétablissement.

Pour moi, c'est malheureux à dire, mais c'était le plus beau cadeau de Noël car ça m'a permis de continuer à travailler

Dans la foule, bien plus réduite que lors de la grande manifestation strasbourgeoise en réaction aux propos d'Emmanuel Macron, plusieurs manifestants voient dans la contamination par le Covid l'opportunité d'échapper à la vaccination. "J'ai demandé à l'univers, à mes parents décédés, de nous aider. A Noël, toute la famille, vaccinée ou non vaccinée a été infectée par Omicron. Sans conséquences graves heureusement. Pour moi, c'est malheureux à dire, mais c'était le plus beau cadeau de Noël car ça m'a permis de continuer à travailler. On en est là, à presque souhaiter d'être malades", s'exclame cette coach sportive.

Le certificat de rétablissement permet à toute personne, vaccinée ou non, d'obtenir un pass vaccinal après la réalisation d'un test RT-PCR ou antigénique pour une durée de cinq mois et trois semaines environ. Priscilla, non-vaccinée, y est éligible car elle a été testée positive au Covid il y a trois semaines. Mais cette gérante d'une maison d'assistantes maternelles assure qu'elle refusera d'utiliser le pass vaccinal auquel elle a pourtant droit. Une question de principes. "Ca ne me fait rien si je ne peux plus aller au restaurant. Je continuerai dans mon choix de me faire vacciner. Malgré l'obtention de ce pass, je ne l'utiliserai pas. Avant, j'étais exactement la même personne, et je ne pouvais aller nulle part. Maintenant que j'ai attrapé le Covid, je peux accéder à ces espaces-là. Ca n'a aucun sens !"