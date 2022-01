Pass vaccinal : des restaurateurs réticents à l'idée de contrôler l'identité des clients

A partir de ce lundi, le pass vaccinal a officiellement remplacé le pass sanitaire. Les personnes âgées de plus de 16 ans doivent impérativement en présenter un pour aller au restaurant, au café, au cinéma ou prendre le train. Pour obtenir ce pass, il faut pouvoir justifier d'un schéma vaccinal complet, en cours d'acquisition ou avoir eu le Covid-19 depuis moins de six mois. Tenus de contrôler que leurs clients possèdent bien le pass, les restaurateurs ont désormais l'autorisation de contrôler leur identité en cas de doute. Une mesure qui est loin de faire l'unanimité chez les concernés.

"Passer pour des policiers"

A Montpellier, Erwan, serveur au Café Joseph situé place Jean Jaurès, estime que cette mesure les fait "passer pour des policiers". "Ce n'est pas notre rôle, c'est aux autorités de vérifier l'identité des gens. Nous, on est là pour servir les gens". Dans son établissement, ainsi que pour certains autres de la ville, les gérants ne comptent pas procéder aux contrôles. Idem à La Rochelle où plusieurs restaurateurs sont unanimes : ils n'auront "pas le temps" de faire ces vérifications. "Ça prend déjà beaucoup de temps de contrôler les pass", explique Teddy, le patron du restaurant 1835 sur le Quai Valin.

A Bordeaux, si certains cafetiers invoquent les mêmes raisons pour refuser de réaliser ces contrôles, d'autres expliquent qu'ils le feront "seulement en cas de gros doute". C'est également le cas pour Jocelyn Bouyssy, directeur général des cinémas CGR. Invité de France Bleu Poitou, il a indiqué : "Nous ne sommes pas habilités à contrôler l'identité des spectateurs sauf si nous avons un énorme doute, si un homme utiliser le pass vaccinal d'une femme par exemple".

La levée des restrictions en ligne de mire

A Lille, César Armand, patron du bar Les Arts reconnaît avoir parfois "des doutes quand on regarde la date de naissance et que la tête de la personne ne correspond pas, mais moi je ne suis pas policier". Sammy, serveur dans un café à Paris, relève que, de toute façon, la levée des restrictions sera "vite là", le gouvernement ayant annoncé la fin du port du masque en extérieur et du télétravail obligatoire le 2 février, puis la réouverture des discothèques et le retour de la consommation au comptoir le 16 février.

Encore vilipendé par 40.000 manifestants samedi selon le ministère de l'Intérieur, le pass ne poussera pas Laurence à franchir le pas : "plus on va mettre une coercition sur mon corps, sur ma liberté, plus ma décision sera renforcée", affirme à l'AFP cette quinquagénaire qui travaille dans l'éducation nationale et vit dans un territoire rural du Nord. Elle se déplacera désormais en "Blablacar".

A Rennes, Laure Vuillemin, non vaccinée de 47 ans, a été testée positive samedi, ce qui validera son pass : "C'est réglé pour six mois mais je ne fais pas la maligne parce qu'il paraît qu'au 6ème jour les symptômes peuvent être pénibles". Difficile d'estimer le nombre de personnes privées de pass (non vaccinées ET non contaminées ces derniers mois) mais dans les centres de vaccination, les primo-vaccinés sont rares : 12 sur 500 à Brequigny et 4 sur 350 à Saint-Grégoire, dans la région de Rennes. Selon les chiffres du ministère de la Santé, plus de 52,4 millions de personnes sont "entièrement vaccinées" en France.