Pass vaccinal : pour les restaurateurs bordelais "rien ne change"

A partir de ce lundi, il faut un pass vaccinal pour aller au restaurant. Le Conseil Constitutionnel a approuvé vendredi sa mise en place. Autrement dit, si vous avez plus de 16 ans, il faut que vous ayez au moins entamé votre vaccination pour aller vous assoir à la table d'un café ou d'un restaurant. Les restaurateurs bordelais ne sont pas inquiets de ce changement : "On avait l'habitude de contrôler le pass sanitaire, alors le pass vaccinal ça ne va rien changer" explique Pierre, qui tient un café dans le centre-ville.

Des contrôles d'identité possibles

Le seul changement qui divise, c'est la possibilité de contrôler l'identité des clients. Jérôme, au Comptoir des remparts, ne compte pas les contrôler, "ce n'est pas mon métier" affirme-t-il. D'autres le feront "seulement en cas de gros doute" affirme Philippine place Pey Berland.

Le calendrier de levée des restrictions est positif pour les restaurateurs. La fin du télétravail obligatoire 3 à 4 jours par semaine va ramener des clients à Flore, qui dirige le restaurant l'Amourette place des Grands Hommes. Elle explique qu'elle a perdu au moins 30 couverts chaque midi depuis qu'il a été mis en place. "Je crois que le gouvernement a compris, et nous laisse travailler" réagit Franck Chaumès le président de l'UMIH 33 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie). On s'est battu depuis le premier jour". Il appelle à l'union des restaurateurs et regrette que seulement 30% d'entre eux soient syndicalisés en Gironde "alors que tout le monde profite des aides".