Pass vaccinal : un casse-tête pour les restaurateurs nîmois

Début août, il faudra être vacciné, ou avoir un test Covid négatif avant de s'installer dans un bar ou un restaurant. Mais ce pass sanitaire ne fait pas l'unanimité chez les clients, comme chez les professionnels.

"Je ne veux pas fliquer les gens qui nous font vivre toute l'année"

Virginie Roturier est gérante du restaurant le Saint-Antoine. Et ces nouvelles mesures, elle ne veut même pas en parler. "Je ne veux pas fliquer les gens, les clients, ceux qui nous font vivre à l'année. Je ne vois pas comment refuser mes habitués s'ils n'ont pas leur vaccin" s'agace-t-elle. Mais pas le choix. Un restaurateur qui ne ferait pas respecter les règles risque un an de prison et 45 000 euros d'amende.

Je suis restaurateur, je ne suis pas gendarme

Au P’tit Bouchon, Francis Ghiraldi non plus ne veut pas contrôler ses clients, ni ses salariés d’ailleurs : "Je suis restaurateur, je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme. J'ai des employés qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais quoi faire ? Licencier ?".

Véritable casse-tête

Mais ce n’est pas qu’une question volonté. Vérifier les pass sanitaires, pour certains c’est aussi véritable un casse-tête. "On a beaucoup d'évènements à Nîmes, de concerts. On ne va pas s'amuser à contrôler pas loin de 140 personnes par soir pour savoir s'ils sont vaccinés. Ce sera quasi impossible" explique Florian Exposito, gérant du Vamonos.

Malgré toutes les contraintes, Laurent Brémond, patron de l'imprévu est prêt à s’adapter : "On a le choix ? Non. Donc autant s'adapter. Je préfère encore ça que l'épidémie reprenne dans tous les sesns et qu'on nous dise de refermer pendant six mois".

Le projet de loi doit être examiné lundi par le Conseil des ministres, puis il passera mardi à l'Assemblée nationale.