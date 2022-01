Pass vaccinal: une centaine de personnes défile à Mont-de-Marsan

Des manifestations un peu partout en France ce samedi pour dénoncer le pass vaccinal, voté jeudi 6 janvier par l'Assemblée nationale après trois jours de débats houleux. Dans les Landes, un appel sur Facebook donnait la place Saint-Roch à Mont-de-Marsan comme lieu de rassemblement. Le rendez-vous était fixé à 14h. Une centaine de personnes s'y est retrouvée.

Dans cette manifestation, il y avait de nombreux primo manifestants, touchés par les propos du chef de l'Etat mais surtout pas le projet de pass vaccinal que l'Assemblée nationale a validé cette semaine. Les manifestants ont défilé de la place Saint-Roch à la mairie de Mont-de-Marsan. Puis ils ont fait une ronde autour du rond-point du Sablar.

Aujourd'hui on fait peur en disant que les non-vaccinés vont faire mourir les vaccinés. - Caroline

Je ne suis absolument pas anti vacc mais quand on touche à la différence et aux libertés, je me sens investie.