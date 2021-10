Passage à l'heure d'hiver : comment les cyclistes et piétons se préparent en Mayenne ?

Dans la nuit de samedi à dimanche, nous gagnons une heure de sommeil, grâce au passage à l'heure d'hiver. Cela signifie que les journées raccourcissent. En Mayenne un peu après 16h, la nuit tombera déjà et ça les cyclistes et les deux roues s'y préparent.

C'est le grand classique de cette fin de mois d'octobre : le passage à l'heure d'hiver. Il aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Concrètement, à 3 heures du matin il sera 2 heures du matin. Bonne nouvelle pour les gros dormeurs car ils bénéficieront d'une heure de sommeil en plus. Mauvaise nouvelle en revanche : les journées vont raccourcir. La nuit va tomber en fin d'après-midi ce qui implique une vigilance accrue pour les cyclistes et autres deux-roues dans notre département.

L'accessoire réfléchissant, très utile !

Enzo est d'ores et déjà prévenu. Terminé les slaloms entre les trottoirs et la route en fin de journée. Le garçon prend sa trottinette électrique tous les jours pour aller travailler dans sa menuiserie, à Changé. "Si on ne fais pas attention, nous les trottinnettistes sommes rappelés à l'ordre par certains policiers qui se baladent. Cela m'est déjà arrivé. Il faut mettre un gilet jaune ou avoir des phares allumés ou un petit bracelet réfléchissant" déroule ce travailleur plutôt serein.

C'est tout le contraire pour Marwan. Dès la fin d'après midi la nuit va tomber et cela inquiète ce livreur de repas à domicile à Laval. "On est pas beaucoup en sécurité parce que la nuit, on livre très loin desfois, même au bord de forêts. Il va falloir faire gaffe" déclare le cycliste. Marwan va sans doute acheter un gilet jaune. Son entreprise ne prendra pas en charge le coût de l'équipement. Sur son site internet, la Sécurité Routière conseille aux cyclistes et aux piétons de se munir d'accessoires réfléchissants. Grâce à eux, la nuit, ils sont visibles à 150 mètres contre 20 mètres s'ils sont vêtus de noir.

Sols glissants

La baisse de luminosité en fin de journée ne bouleverse pas trop les habitudes de Fanny en revanche. Cette cycliste enfourche son vélo électrique quotidiennement pour aller au travail dans le centre ville de Laval. "Pour moi le passage à l'heure d'hiver c'est davantage la question de la météo et de l'humidité ambiante par rapport au vélo ou les feuilles mortes qui vont peut être jonchées le sol. Je vais quoiqu'il arrive continuer à pédaler cet hiver" explique cette employée mayennaise. L'an dernier, 21 des cyclistes tués ou blessés l'ont été la nuit, d'après les services de la sécurité routière.