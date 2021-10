Passage à l'heure d'hiver : quelles précautions prendre à vélo?

On dort une heure de plus, ce week-end! La France passe à l'heure d'hiver, dans la nuit du samedi au dimanche 31 octobre 2021. À trois heures du matin, il sera deux heures. Désormais, le jour va tomber plus tôt. Ceux qui circulent à vélo vont devoir faire particulièrement attention, le soir, en rentrant du travail.

Être visible des voitures, cyclistes et piétons

"Au même titre que notre vélo doit être bien gonflé et qu'on doit avoir de bons freins, il faut être bien visible, considère Nicolas Le Moigne, président de l'association montpelliéraine Vélocité. Donc on peut être visible de différentes manières : avec des éclairages à l'avant et à l'arrière, avec des catadioptres au niveau des roues et avec un gilet fluorescent. On conseille aussi de porter des couleurs vives ou d'autres éléments réfléchissants. Et tout ça, y compris lorsqu'on est sur une piste cyclable."

À partir de mardi, l'association va participer à l'opération nationale "Cyclistes, brillez!". Tous les soirs de la semaine, des bénévoles vont réaliser des opérations de sensibilisation, au niveau des endroits les plus fréquentés par les cyclistes. Ils distribueront des kits d'éclairage (lumières, bracelets fluorescents, protège sac-à-dos).

