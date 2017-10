Passage à l'heure d'hiver : Une bonne nouvelle pour certains travailleurs périgourdins

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Français vont passer à l'heure d'hiver. A 3h du matin il sera en réalité 2h. Un changement pénible pour ceux qui travailleront une heure de plus mais aussi une bonne nouvelle pour d'autres.

Ils sont boulangers ou DJ et pour eux le changement d'heure n'est pas synonyme de mauvaise nouvelle. Une heure de sommeil en plus ou une soirée plus longue pour profiter. Certains sont heureux à l'idée de régler leurs montres sur l'heure d'hiver.

Une heure de sommeil en plus pour les boulangers

Guillaume Storini est boulanger à Coulounieix-Chamiers. Chaque matin, il embauche à 3h du matin et s'en suit une longue journée de travail. Un rythme effréné auquel l'artisan est habitué. Mais ce week-end, ce papa périgourdin va pouvoir respirer un peu. Avec l'heure d'hiver c'est une heure de sommeil en plus pour le boulanger.

"C'est presque une grasse matinée. Au lieu de commencer le travail à 3h, je commencerai à 4h avec le changement. Je vais pouvoir un peu plus profiter de mon week-end et surtout je serai plus en forme dimanche" se réjouit Guillaume.

Une heure supplémentaire pour faire la fête

Pour d'autres, l'heure supplémentaire ne servira pas à dormir mais à profiter de la nuit jusqu'au petit matin. C'est le cas de Damien Duchier, DJ à Mussidan. Ce week-end il anime un anniversaire et, pour lui, passer à l'heure d'hiver va permettre de mieux travailler.

" On peut mieux exprimer sa musicalité avec une heure de plus. C'est une heure de plaisir en plus pour moi et pour ceux qui profitent de la soirée" s'amuse le DJ.

Si certains, comme les professionnels de santé, accueillent moins bien le passage à l'heure d'hiver, tous les Périgourdins vont devoir changer de rythme et régler leurs habitudes sur l'heure d'hiver.