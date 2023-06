Passage de la flamme olympique dans les Pyrénées-Orientales : "c'est canon et logique"

La flamme olympique des Jeux de Paris 2024 passera par les Pyrénées-Orientales , le 15 mai prochain.

Sept étapes au programme et encore beaucoup de choses à affiner. Mais la torche montera au sommet du Canigou, puis elle sera portée à Prades, Font-Romeu, Céret, sur le lac de Villeneuve de la Raho , à Collioure et Port-Vendres, et enfin à Perpignan. Son terminus sera au palais des rois de Majorque pour illuminer une vasque et passer la nuit sur le site.

Font-Romeu l'étape olympique par excellence

Du côté du Centre national d'entrainement en altitude de Font Romeu on se réjouit du passage de ce symbole des JO en Cerdagne. Le site labellisé olympique qui a été crée en 1967 pour préparer les équipes de France aux jeux de Mexico en 1968 va "participer à cette belle fête" confie Antoine Le Bellec, son directeur. "On a plus de 30 nations par an et dans 30 sports différents qui viennent se préparer à l'altitude. Et puis on est pleinement engagé dans la préparation des équipes de France pour Paris 2024. Excellence, amitié, respect, ce sont les valeurs de l'olympisme et on sera très content de les partager avec tous les habitants du territoire".

Cécile Hernandez championne paralympique : "notre département est parfait pour ça!"

La para snowbordeuse des Angles, triple médaillée dont un titre paralympique d'hiver est enthousiaste à l'idée que les Pyrénées-Orientales vivent à l'heure des Jeux l'an prochain. "Notre département, je l'appelle le petit Hollywood catalan, tant il est bien pourvu et nous offre un décor absolument canon. C'est important quand on sait le nombre d'athlètes qui viennent se préparer ici. Je reçois des tas de messages de sportifs qui me disent 'ah je suis en stage d'escrime, de judo... Et je suis à Font-Romeu, à Canet ou à Saint-Cyprien!' parce que notre département est parfait pour ça, donc c'est logique qu'il s'inscrive dans ce passage de la flamme." Cécile Hernandez qui nous confie : "On m'a contacté pour être en relais, une porteuse de flamme mais pour l'instant c'est encore en discussion".

"Une caravane presque comme le Tour de France"

Hermelin Malherbe, présidente du Conseil départemental. "On met en avant des sites spécifiques du département mais ça permet de couvrir l'ensemble du département et les valeurs catalanes. C'est vraiment un beau message que l'on fait passer sur les valeurs du sport et le message de paix aussi. Mais maintenant on va voir avec les communes concernées, étape par étape, pour mettre en avant des villages, des clubs sportifs. C'est une grosse structure, une caravane presque comme le Tour de France. On aura une centaine de porteurs de flamme dont six emblématiques et on reviendra vers vous bientôt pour vous dire qui ils sont". L'accueil de la flamme coûte 180 000€ TTC, la présidente du CD66 en convient : "ça coûte un peu cher, c'est vrai, mais c'est un beau projet. Avec les autres départements on a réussi a diviser la note par deux. Et ça vaut le coup pour le département. "