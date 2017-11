Passage de témoin entre Stanislas Salmon et Jordy Weiss à la salle polyvalente de Laval

Soirée placée sous le signe de l'émotion ce samedi à Laval, Stanislas Salmon remisera définitivement les gants après son jubilé et dans le même temps Jordy Weiss s'attaquera à la ceinture Européenne WBC Méditerranéenne.

C'est une sorte de passage de témoin qui va se passer à la salle polyvalente ce samedi soir. Sur le coup de 21h10 Jordy Weiss montera sur le ring pour tenter de décrocher son premier grand titre, la ceinture Européenne WBC Méditerranéenne face à l'Espagnol Jonathan Valero. Jordy Weiss c'est le boxeur qui monte (17 combats professionnels-17 victoires dont 2 par KO) et qui s'apprête à prendre définitivement la place de Stanislas Salmon dans le cœur des aficionados mayennais.

Pour Stan Salmon c'est en effet soir de jubilé. Après 35 combats (24 victoires-2 nuls-6 défaites) et un titre de Champion de France défendu victorieusement à trois reprises, le plus grand boxeur Mayennais depuis Jean-Claude Bouttier tire sa révérence. Il montera sur le ring vers 23h pour affronter quelques-uns des boxeurs du Stade Lavallois qui lui ont servi de sparring-partners pendant sa carrière. Stanislas Salmon regardera certainement le combat de Jordy Weiss en se rappelant que lui aussi avait conquis cette ceinture Européenne Méditerranéenne, six ans plus tôt, lors de son 24e combat, face, déjà, à un espagnol: Joaquin Carneiro.