"On passe plus de temps derrière un ordinateur qu'avec nos patientes", dénonce une sage-femme picarde en grève

"C'est un ras-le-bol : on en a marre de ne pas se faire entendre, de passer inaperçues". Invitée de France Bleu Picardie ce jeudi 7 octobre, Magali Lagache, sage-femme au CHU d'Amiens, fait partie de la vingtaine de sages-femmes en exercice ou étudiantes picardes, à aller manifester à Paris. Parmi les revendications : une hausse des salaires. Les sages-femmes bénéficieront d'une prime de 100 euros nets en janvier - mais celle-ci ne sera pas comptabilisée dans les retraites, et constitue "un rattrapage du Ségur de la santé [plan qui a attribué des primes aux soignants impliqués dans la crise sanitaire], dont nous avions été exclues", dénonce Magali Lagache. Et ce, alors que l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) préconise une hausse des salaires de 650 euros nets par mois pour les sages-femmes.

"On n'a pas le temps d'accompagner les patientes comme elles le méritent"

Autre revendication des sages-femmes : elles demandent une amélioration de leurs conditions de travail. En plus de la contraception et des IVG, elles doivent aussi gérer de nouvelles missions "comme l'endométriose ou le dépistage de la dépression post-natale", détaille Magali Lagache. Et surtout l'administratif prend de plus en plus de place : "On passe plus de temps derrière un ordinateur à tracer tout ce que l'on fait qu'avec nos patientes, regrette la sage-femme amiénoise. Ces patientes ont des attentes, des besoins, besoin d'être accompagné : _humainement et matériellement parlant, on n'a pas le temps de les accompagner comme elles le méritent_."

Parfois, on refait un peu le film de la journée et on se dit 'Cette dame-ci, j'aurais pu mieux lui expliquer ce qui allait lui arriver (...) on lui vole un peu son accouchement, finalement

Cela occasionne "une souffrance au travail : on passe d'une femme à l'autre, on ne peut pas les accompagner comme on veut. _Par exemple, quand une patiente a demandé à ne pas avoir de péridurale, ça nous est parfois impossible car à côté trois ou quatre autres femmes sont en travail et ont aussi besoin de notre attention. Parfois, on refait un peu le film de la journée et on se dit '_Cette dame-ci, j'aurais pu mieux lui expliquer ce qui allait lui arriver, ou encore cette patiente-là qui est partie en césarienne à vitesse grand V, on a pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit'. Tout cela , ça risque de ressurgir sur une prochaine grossesse ou après la naissance - on lui vole un peu son accouchement, finalement", redoute cette sage-femme amiénoise.

"J'ai très peur pour l'avenir de ma profession : on attend un geste fort du ministère"

Et ce qui inquiète aussi Magali Lagache, c'est "l'avenir de la profession : mettez-vous à la place de jeunes sages-femmes qui ont fait des études très condensées en 5 ans. On leur propose des CDD, avec un salaire à 1800 euros nets avec des primes de nuit et week-end inclus, avec le risque de se retrouver au tribunal pénal, parce qu'elles sont responsables. Il y a des étudiantes sage-femme qui arrêtent en cours de cursus, d'autres se réorientent. [Chez les titulaires], _on a même eu des démissions pures et dures_, d'autres qui demandent des disponibilités pour essayer de s'installer en libéral", détaille Magali Lagache.

Alors que la manifestation se déroulera devant le ministère de la santé ce jeudi, la sage-femme amiénoise espère qu'elle et ses collègues seront reçus au ministère : "On attend un geste fort de notre ministre : qu'il réétudie notre cas et qu'il se tienne au rapport de l'IGAS qui préconise une augmentation significative de nos salaires, pour rendre notre profession plus attractive."