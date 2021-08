Passe sanitaire : aucun centre commercial n'est concerné pour l'instant dans les Landes

Le passe sanitaire peut être exigé à partir de ce lundi pour accéder à certains centres commerciaux en France de plus de 20.000 m2, à condition que le préfet prenne un arrêté en ce sens si les risques de contamination le justifient. A ce stade, aucun arrêté en ce sens n'a été pris dans les Landes et tous les centres commerciaux restent donc accessibles sans passe sanitaire, précise ce lundi 9 août la préfecture des Landes.

Selon un décret paru dimanche au Journal Officiel, le préfet d'un département peut imposer le passe sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2 "lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité".

Dans les Landes, comme ailleurs en France, le passe sanitaire est exigé depuis ce lundi dans les bars, restaurants, hôpitaux dans certains cas et pour les transports de longue distance.

Contaminations en baisse, vaccination en hausse

Dans les Landes, la situation épidémique est en légère amélioration actuellement après une flambée du nombre de cas fin juillet. Le taux d'incidence, qui mesure le nombre hebdomadaire de personnes positives au Covid-19 pour 100.000 habitants, est désormais de 226 dans les Landes, contre 308 fin juillet. Ce niveau reste encore largement au-dessus du seuil d'alerte, fixé à 50.

Dans le même temps, la vaccination continue de progresser dans les Landes et atteint l'un des plus forts taux de France. 75.5% des Landais, plus de trois sur quatre, ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid ; soit le 5e plus fort taux de France, derrière Paris (82.1%), les Hautes-Pyrénées (77.2%), les Côtes d'Armor (76.6%) et l'Allier (76.4%). Plus de 63% des Landais sont complétement vaccinés (contre 54.6% pour l'ensemble des Français).