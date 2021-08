Passe sanitaire : des gendarmes contrôlent dans un cinéma de Côte-d'Or

Petite surprise pour les spectateurs du cinéma "Le Cap Vert "à Quetigny. Ils ont été accueillis ce lundi 16 août au soir par les gendarmes. Durant une heure et demi une dizaine de militaires ont contrôlé les pass sanitaire et l'identité de chaque personne qui poussait la porte. Trouver des gendarmes en gilet pare-balles en guise d'ouvreuses, c'est une première. Mais ça n'a pas fait reculer les amoureux du ciné, tous munis du pass désormais indispensable. "Depuis le debut de la pandémie, on commence à s'habituer aux contrôles, je ne suis pas surprise" souffle une jeune femme. "Moi je trouve choquant le nombre de personnes présentes" ajoute son compagnon "Mais bon, c'est logique d'avoir des contrôles si on impose une mesure." "Bof, on est pas plus embêtés que ça" glisse un couple de retraités. "Voila, on est vaccinés , on a le pass, donc c'est la liberté, on peut encore sortir."

Au bout du compte pas de verbalisations, car le cinéma effectue déjà un premier contrôle en amont sur son parking, les vigiles demandent le pass, mais ne peuvent pas vérifier l'identité des spectateurs.

L'entrée du cinéma Cap Vert à Quetigny © Radio France - Olivier Estran

L'évènement s'est déroulé sous l'œil de nombreux médias, invités à suivre cette opération. Après une semaine de rodage, l'Etat montre ses muscles et veut le faire savoir. Danyl Afsoud, le secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or promet que les contrôles seront nombreux et en tous lieux : "On sera présents sur l'ensemble du département. Et quand à la contestation, il faut bien mesurer les choses: on a chaque semaine un millier de personnes qui manifestent pour 377.000 vaccinés en Côte-d'Or. On voit bien où se situe le rapport de forces."

On rappelle qu'une personne qui s'installerait dans un ciné, un resto ou une terrasse sans pass sanitaire s'expose à 135 euros d'amende. Le gérant de l'établissement encourt lui une fermeture administrative.