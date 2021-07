Passe sanitaire obligatoire pour visiter les arènes de Nîmes

Devant les arènes, la file d'attente s'est déplacée. Elle n'est plus à l'intérieur devant les caisses mais à l'extérieur, devant le point de contrôle des passes sanitaires. Les règles sont simples pour prétendre visiter ces arènes : présenter soit un certificat de vaccination (deuxième dose) de plus de 7 jours, soit un certificat de test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, soit un certificat de rétablissement du COVID-19 (test positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois). Et peu importe la forme, ce passe sanitaire peut être présenté sous format papier ou sous format numérique : téléphone ou tablette.

Reportage à l'entrée des arènes de Nîmes Copier

Devant le point de contrôle, et bien avant lui, les candidats à la visite ont déjà à la main soit leur téléphone soit le certificat papier. Ce n'était pas le cas de Vincent. Ce Nordiste de Valenciennes était bien vacciné, tout comme sa femme, mais pas ses deux enfants ni sa belle-fille, tous trois majeurs et en cours de vaccination. Les parents pouvaient entrer, pas les enfants et l'homme était amer : "On va pas visiter, tant pis. C'était pas obligatoire mais maintenant on voit que c'est obligatoire. Là, en plus, ce matin, notre camping nous a téléphoné : pour aller à la piscine, va falloir un test. _On est en vacances ici pour deux semaines, on va pas commencer à faire des tests toutes les cinq minutes_." C'est donc une famille de moins pour les arènes, et ce n'est pas la seule. Des Suisses ont également fait demi-tour, pourtant vaccinés mais sans passe sanitaire, ils n'ont pas voulu faire de tests : "Heureusement qu'on ne vient pas uniquement pour les arènes, sinon on serait un petit peu frustrés explique Odile, la mère de famille... On a fait des tests. On est vaccinés. Je pense qu'on a donné. Donc, non, non, c'est bon."

Christophe Beth, directeur des arènes Copier

Cette baisse de fréquentation, au moins dans un premier temps, Christophe Beth, le directeur des arènes, s'y attend : "Parmi les personnes sans passe sanitaire qu'on envoie à la pharmacie, certaines ne reviennent pas. Pour l'instant on essaye de le faire [ce contrôle du passe sanitaire] à effectif constant et on voit ce que ça donne. _La bonne nouvelle du passe sanitaire c'est que la visite se fait sans masque_. Je ne pense pas que ce soit incitatif pour une visite, en revanche ça permet de passer une meilleure visite."