Passe sanitaire : plusieurs établissements contrôlés à Nîmes

Une vingtaine de policiers en tenue et en civil ont participé ce mardi soir à Nîmes au contrôle de plusieurs établissements recevant du public. L'objectif : vérifier que le passe sanitaire y était bien demandé et que les clients avaient un passe valide. "Chaque semaine actuellement, on a entre 100 à 150 établissements qui sont contrôlés dans le département en zone police et en zone gendarmerie précise Iulia Suc, directrice de cabinet de la préfète du Gard et sous préfète en charge de la sécurité. Il est important que les gérants et les clients jouent le jeu. C'est une question de sécurité sanitaire. C'est aussi une question de justice entre ceux qui respectent la loi et ceux qui ne la respectent pas."

Il est normal que la minorité qui ne respecte pas la règle soit sanctionnée.

Depuis le mois d'août 2021, 31 établissements ont fait l'objet d'une mise en demeure dans le Gard et deux qui ont été fermés temporairement pour récidive. La sous-préfète indique que ces contrôles seront renforcés à l'approche du réveillon de la Saint-Sylvestre.

Reportage dans les rues de Nîmes Copier