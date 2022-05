"Passe vaccinal", "Halloumi", "Kakapo", "Wokisme"... découvrez les nouveaux mots du Larousse

C'est un incontournable chaque année, le dictionnaire Larousse a dévoilé lundi 9 mai les mots et termes qui entrent dans sa prochaine édition. 150 nouveaux mots font leur entrée dans l'édition 2023, à commencer par de nombreux termes liés aux Covid dont "Covid long", "passe vaccinal" et "sanitaire", "vaccinodrome", mais aussi "commerce essentiel" ou encore "enfermiste" et "rassuriste" pour caractériser les deux discours antagoniques sur les mesures de santé publique.

Fromage chypriote et perroquet néo-zélandais

Du côté de la cuisine, le fromage chypriote, l'halloumi, débarque dans le dictionnaire, tout comme le charwarma, "viande marinée dans du vinaigre et des épices, puis lentement rôtie" venue du Moyen-Orient, le labné, "fromage frais fabriqué à partir de lait de chèvre ou de brebis fermenté et égoutté", ou encore le Tiep bou diène, plat national du Sénégal.

Les amoureux des animaux s'intéresseront plutôt au kakapo, gros perroquet de Nouvelle-Zélande qui ne sait pas voler, et à l'Endormi, caméléon originaire de Madagascar aux mouvements particulièrement lents.

"Wokisme" et "séparatisme"

Le wokisme fait aussi son entrée dans le Larousse, défini comme "l'idéologie d'inspiration woke, centrée sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités, parfois perçue comme attentatoire à l'universalisme républicain". Le séparatisme, lui, est un "volonté d'une minorité, généralement religieuse, de placer ses propres lois au-dessus de la législation nationale". L'invisibilisation ou la grossophobie sont aussi adoptés.

Les jetons non fongibles ont aussi les honneurs du dictionnaire. La définition de NFT (ou JNF en français) est : "Fichier numérique non reproductible et infalsifiable représentant un actif unique, objet virtuel ou physique (œuvre d'art, tweet, morceau de musique, etc.), qui est répertorié dans une blockchain et auquel est associé un certificat digital d'authenticité et de propriété".

À noter également l'entrée de plusieurs personnalités dans le Larousse, dont le cycliste Julian Alaphilippe, l'actrice Zabou Breitman, l'acteur François Cluzet, ou encore le cuisinier Thierry Marx.