Passeport, carte d'identité : jusqu'à trois mois d'attente dans certaines mairies du Nord et du Pas-de-Calais

À quelques mois seulement des grandes vacances, il est grand temps d'anticiper votre renouvellement de carte d'identité ou de passeport ! En ce début d'année, les mairies du Nord-Pas-de-Calais croulent sous les demandes de rendez-vous : pour certaines grandes mairies de zone urbaine, il faut compter jusqu'à trois mois d'attente.

Un effet rattrapage dû au Covid, principalement

C'est à Arras, dans le Pas-de-Calais, au Centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) que sont enregistrées les demandes de titres. Le directeur Cédric Dupont constate un vrai emballement en ce début d'année : "on a l'habitude de traiter des pics saisonniers, mais ça arrive un peu plus tôt cette année."

Il l'explique par un effet mécanique a priori évident : "il y aune retour à la normale. On était déjà sur ce rythme là en 2019, et puis il y a eu un trou d'air en 2020 et 2021." Il évoque également l'effet Brexit, puisque pour se rendre au Royaume-Uni, il faut désormais un passeport, ainsi qu'un effet de mode : "il ne vous aura pas échappé qu'on a connu une réforme de la carte d'identité, qui a changé de format, et qui est devenue biométrique. C'est plus attirant." Ses services enregistrent en moyenne, ces dernières semaines, de 3.200 à 4.000 dossiers par jour pour toute la région.

Les délais de traitement, eux, ne sont pas plus longs. Comptez en moyenne 15 jours, le temps de fabriquer et d'envoyer le nouveau titre. Les services préfectoraux sont renforcés par des vacataires afin de réduire les délais.

Des astuces pour éviter d'attendre trop longtemps

Pour tenter d'obtenir son précieux sésame plus rapidement, il est conseillé de faire le tour des mairies de son secteur. Certaines, plus petites ou plus rurales, peuvent être moins sollicitées. Vous trouvez leur liste complète ici pour le Nord, et à cette adresse pour le Pas-de-Calais. Par ailleurs, la préfecture du Pas de Calais recommande même de se rendre dans les communes voisines du département !

D'autres astuces existent, souligne Anne-Gaëlle Baudouin, à la tête de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : "avoir recours à la pré-demande en ligne permet de gagner du temps à la mairie, et donc à la mairie de proposer davantage de créneaux de rendez-vous."

Si la demande est vraiment urgente, il y a toujours un moyen de s'en sortir : "pour des raisons de voyages professionnels à l'étranger, urgents, soudains, ou pour des déplacements dans le cadre d'un décès ou de l'hospitalisation d'un proche, il existe évidemment une accélération de la procédure" indique Cédric Dupont.