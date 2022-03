Passeport, carte d'identité : jusqu'à trois mois d'attente pour un premier rendez-vous dans le Poitou

Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, il faut patienter jusqu'à trois mois pour obtenir un rendez-vous en vue de renouveler ses papiers d'identité. Des délais inédits, liés à la crise sanitaire et au lancement des cartes d'identité électroniques.

Jusqu'à trois mois d'attente pour obtenir un premier rendez-vous : dans la Vienne et les Deux-Sèvres, il faut s'armer de patience pour renouveler ses papiers d'identité. Après une longue attente, Nathalie a enfin rendez-vous à la mairie de Chauvigny (Vienne) pour renouveler son passeport. "Je l'ai pris il y a au moins deux mois, pour pouvoir partir en voyage. Je savais qu'il y avait de longs délais donc j'ai anticipé", glisse la retraitée. Comme elle, ils sont une dizaine chaque jour à se succéder dans la mairie pour renouveler leurs papiers d'identité, avec à chaque fois plusieurs semaines de délai. Ce lundi 28 mars, il n'y a plus aucun créneau disponible avant mi-juillet. "Il faut ensuite compter cinq à six semaines de délai pour la fabrication du passeport", précise Geneviève Mazeau, référente pour les cartes d'identité et les passeports à la mairie.

Des centaines de kilomètres pour un rendez-vous

La situation est similaire dans les quatorze autres mairies du département qui traitent les demandes de papiers d'identité. Comptez ainsi trois mois d'attente à Poitiers par exemple. En cause, l'approche de l'été et la préparation des voyages, la demande de carte d'identité électroniques, valables pour voyager dans un certain nombre de pays, mais surtout la crise sanitaire, constate Philippe Boz, directeur de cabinet du maire de Chauvigny. "Pendant deux ans, les gens n'ont pas pu voyager. Maintenant, ils veulent partir, et se rendent compte que leur passeport va bientôt expirer, d'où la hausse des demandes". Le Poitou ne fait pas exception, cet engorgement se constate sur l'ensemble du pays.

Et on vient parfois de loin pour obtenir un rendez-vous ici. "Aujourd'hui, on peut renouveler ses papiers d'identité n'importe où en France. On voit régulièrement venir des gens de Touraine, de l'Indre, voire de Bordeaux ou de région parisienne", ajoute Geneviève Mazeau. "Ils ne trouvent pas de rendez-vous plus près de chez eux, et sont prêts à faire des centaines de kilomètres, deux fois, pour avoir un passeport rapidement". Par sécurité, les empreintes digitales sont relevées à l'émission et à la réception du passeport, qu'il faut donc venir chercher en personne. Autant de demandes qui engorgent un peu plus la mairie de Chauvigny.

"On encourage les gens à anticiper au maximum", conclut Philippe Boz. Quelques créneaux sont tout de même réservés aux cas d'urgence, sur justificatif : voyages professionnels, décès de proches ou passage d'examen.