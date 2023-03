Passeport, CNI : démarche bientôt possible dans treize nouvelles communes en Charente-Maritime

En mairie de Saujon, près de Royan, depuis une semaine, il est possible de venir faire renouveler son passeport ou sa carte d'identité.

Les délais pour obtenir un rendez-vous pour un passeport ou une carte d'identité sont longs en Charente-Maritime, Comme au niveau national, il faut compter en moyenne 80 jours. Il faut dire que depuis la crise sanitaire liée au Covid 19, les demandes sont beaucoup plus importantes. 30% de hausse par rapport à l'année 2019.

"On va revenir tout doucement à des délais d'un mois maximum pour obtenir un rendez-vous"

Il y a aussi, selon le préfet de Charente-Maritime, Nicolas Basselier "Un effet mécanique lié à la fin de validité de certains titres en ce moment." Autant d'éléments qui viennent expliquer les temps d'attente particulièrement longs en ce moment. L'état se fixe un objectif à moyen terme. Pour Nicolas Basselier, "on va revenir tout doucement à des délais d'un mois maximum pour obtenir un rendez-vous"

Pour ce faire, aux 28 communes qui ont déjà un service de recueil des demandes de titre, treize autres vont s'ajouter d'ici cet été :

Archiac

Burie

Chaniers

Corme-Royal

Fouras

Gémozac

La Tremblade

Port-des-Barques

Saint-Aigulin

Saint-Hilaire-de-Villefranche

Saint-Porchaire

Sainte-Soulle

Tonnay-Charente

A Saujon, près de Royan, le service est opérationnel depuis une semaine. Un dispositif de recueil des demandes avec Julie, une employée municipale de l'état civil. Depuis l'ouverture, elle a traité des demandes de personnes en provenance de Gironde :

"Un étudiant de Gironde a fait deux heures de route pour obtenir un passeport à Saujon"

"Un étudiant a fait deux heures de route pour obtenir un passeport beaucoup plus tôt qu'il ne l'aurait eu dans son département. Là c'était juste pour la demande, il va devoir revenir et faire l'aller retour ensuite pour le récupérer, car on a besoin des empreintes digitales du demandeur."

La prise de rendez-vous est simple à Saujon. Le tout est réalisé en ligne, il faut aujourd'hui un peu plus d'une semaine pour être reçu. Quant aux mairies concernées par la délivrance de passeports ou de CNI, le préfet a annoncé une bonne nouvelle lors de son déplacement ce jeudi à Saujon. Les communes qui sont connectées directement au réseau national, et qui dans le même temps délivrent un nombre conséquent de titres, auront une augmentation de leur subvention à l'année.

Depuis le transfert du service de la préfecture, aux mairies, 12 000 euros étaient versés aux municipalités pour aider au paiement des employés. Là cette subvention passera à 22 000 euros par an.