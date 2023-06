Passeport et carte d'identité : la mairie du Havre ouvre un centre temporaire

Dans le cadre du plan d'urgence pour la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité décidé par le Gouvernement , la Ville du Havre, avec l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), met en place un entre temporaire d’identité vient compléter l'accueil unique du service État civil de la municipalité à partir du 19 juin. La prise de rendez-vous est possible dès ce vendredi.

L'objectif est de renforcer les capacités de prise en charge des demandes, et donc d'augmenter l'offre de rendez-vous afin de réduire les délais d'attente pour l'obtention des titres (carte d'identité et passeport). Il ouvrira ses portes à compter du lundi 19 juin 2023 à 10h et les prises de rendez-vous seront possible à compter du 16 juin en ligne sur la page dédiée. Les démarches à réaliser pour prendre rendez-vous restent les mêmes.

La prise de rendez-vous se fait directement sur le site internet de la ville du Havre. Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone au 02 35 19 45 45, ou vous rendre au guichet de l'Hôtel de Ville ou des mairies annexes.