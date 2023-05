Passeports et cartes d'identité : dans la Sarthe, des délais deux fois supérieurs à la moyenne nationale

Depuis deux ans, les délais pour obtenir une carte d'identité ou un passeport ne cessent de s'allonger. La levée des restrictions de voyages liées au covid y est bien sûr pour quelque chose, et depuis, il faut compter plusieurs mois pour renouveler ses papiers : 66 jours en moyenne en France, soit deux mois et demi. Un chiffre que la première ministre Elisabeth Borne a annoncé vouloir réduire à 30 jours d'ici l'été, 20 d'ici l'automne (lors de son déplacement dans l'Indre le 21 avril). Un objectif intenable pour la plupart des mairies Sarthoises qui délivrent des papiers d'identité.

Aucune amélioration depuis deux ans

Aucun rendez-vous avant la fin de l'été dans la plupart des communes qui délivrent des titres d'identité. Pas avant fin août pour Ecommoy ou Brûlon, mi-septembre pour Le Mans et Coulaines (une commune qui vient pourtant d'ouvrir des créneaux les jeudi après-midi), pour La Flèche et Sable-sur-Sarthe, les carnets sont pleins jusqu'en novembre.

Des délais que déplore Lydia Hamonou-Boiroux, adjointe au maire du Mans, déléguée à la citoyenneté et à la population : "Nous en sommes à 140 jours. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nos rendez sont au 18 septembre. Et lorsqu'une personne vient le 18 septembre pour son rendez vous, elle peut penser avoir un retour de sa carte ou de son passeport le début novembre."

Il faut dire qu'au delà des prises de rendez-vous les délais ont aussi augmenté sur le traitement des dossiers déposés. Alors qu'il fallait environ trois semaines, il en faut désormais presque six, entre le traitement par la préfecture, la fabrication des titres et le renvoi vers la mairie demanderesse.

Mais pour Lydia Hamonou-Boiroux, sans moyens supplémentaires de la part de l'Etat, impossible de faire diminuer les délais. Près de 10 agents travaillent déjà à temps plein à la mairie du Mans, avec 7 machines pour prendre les empreintes digitales, un prérequis pour pouvoir proposer des rendez-vous : "je ne vois pas à moyen constant comment on va pouvoir diminuer ce temps."

Deux stratégies selon les mairies

Si certaines mairies remplissent le carnet de rendez-vous jusqu'à la fin de l'année, certaines adoptent une autre stratégie. Notamment car certains rendez-vous pris au long-terme sont oubliés par les particuliers et ne sont pas honorés. A la Ferté-Bernard, par exemple, on a donc préféré changer de stratégie. Il est possible de prendre rendez-vous au début de chaque mois pour dans deux mois : début mai, les rendez-vous s'ouvrent pour le mois de juillet et ainsi de suite.

Mais il faut être rapide : en une journée à peine, les rendez-vous du mois sont pris.

Seule solution alors : guetter les créneaux sur certaines applications ou sur la prise de rendez-vous en ligne de certaines mairies. A condition de pouvoir être mobile et se déplacer... Attention cependant : il faut pouvoir revenir dans la mairie où la demande est déposée, notamment pour récupérer les titres d'identité.