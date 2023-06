Passeports et cartes d'identité : Cérans-Foulletourte ouvre des créneaux

Des créneaux pour refaire sa carte d'identité et son passeport vont être ouverts sur la commune de Cérans-Foulletourte au Sud du Mans. Les rendez-vous débutent à partir du 26 juin, mais il est possible d'appeler dès maintenant surtout que les places partent vite : la première semaine est déjà presque complète. Pour ce faire, RDV sur le site de la mairie . La mairie Cérans-Foulletourte vient juste de recevoir sa machine pour prendre les empreintes digitales et ainsi permettre le traitement des dossiers.

Une aubaine pour ceux qui veulent refaire rapidement leur titre d'identité, car il est possible de se rendre dans n'importe quelle mairie qui dispose d'une machine, et pas forcément la sienne. Depuis un an et demi, les délais en Sarthe peuvent être très longs, déjà au mois de mai, certaines mairies n'avaient plus de créneaux disponible avant le mois de novembre.