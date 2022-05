Passeports et cartes d'identité : jusqu'à trois mois d'attente à Marseille

A Marseille, il faut attendre trois mois désormais pour obtenir un premier rendez-vous pour renouveler son passeport ou sa carte d'identité. A Toulon, les délais sont plus courts, et la ville voit affluer des demandeurs de toute la région, voire de toute la France.

Ceux qui doivent partir en vacances à l'étranger, hors d'Europe, cet été le savent bien : il faut avoir été prévoyants pour renouveler ses papiers d'identité, sinon les vacances sont compromises. Avec la réouverture des frontières et la sortie de la crise Covid, les délais d'attente s'allongent dans de nombreuses mairies. Les délais pour avoir un rendez-vous pour refaire ses papiers sont en moyenne de 65 jours en France aujourd'hui, contre 12 jours il y a un an. La situation est même plus compliquée dans certaines communes.

Quatre mois d'attente pour un premier rendez-vous à Marseille

Ainsi, à Marseille, il faut compter quatre mois d'attente pour un premier rendez-vous, auxquels se rajoutent ensuite les délais d'instruction du dossier et d'impression des documents d'identité.

Du coup pour accélérer le processus, Shérazade fait des pieds et des mains. Elle raconte : "j'essaye de voir dans d'autres arrondissements les place disponibles, voir s'il y a des désistements. J'y vais un peu au culot et j'appelle toutes les mairies. Avec beaucoup de courage et d'acharnements, c'est quand même long."

A Toulon, la ville rajoute des créneaux disponibles et du personnel

Face à ces délais rallongés, certains ont trouvé la solution : ils changent de mairie ! En effet, on n'est pas obligé de se rendre à la mairie de son lieu de domicile pour effectuer les démarches. Ainsi, les employés du service d'état-civil de Toulon ne sont plus surpris quand ils reçoivent désormais des coups de téléphone d'habitants de toute la région Paca, mais aussi de Paris ! Plus de 1800 personnes se sont rendues à l'état-civil de Toulon la semaine dernière pour se renseigner, en plus des quelques 3100 appels téléphoniques.

Philippe lui, est venu avec sa famille depuis Saint-Cyr-sur Mer, où les délais étaient beaucoup plus longs : "J'ai appelé six communes différentes autour de Saint-Cyr mais à chaque fois on me proposait des rendez-vous en août et septembre. Nous avons déjà dû décaler nos vacances au Maroc prévues en mai à cause de ces délais. Je suis donc venu à Toulon où les délais sont plus courts pour avoir une chance de partir en en septembre. C'est hallucinant d'avoir des délais si longs alors que tout se fait aujourd'hui par internet !"

Face à la demande, la mairie de Toulon a pris des mesures depuis plusieurs semaines pour réduire les délais. "Nous avons réaffecté quatre agents à l'accueil du public. Nous avons également réorganisé nos créneaux de rendez-vous en les ramenant à 15 minutes au lieu de 30" précise Christelle Maddalena, directrice générale adjointe des services. Avec ces mesures, 1200 créneaux sont désormais disponibles chaque semaine contre 700 en temps normal et il est désormais possible d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier pour les deux ou trois jours suivants.

Mais, Céline Marrau, chef du service état civil, rappelle qu'après le dépôt du dossier, d'autres délais sont incompressibles : "Il faut ensuite traiter, valider et éditer le dossier. Ces délais-là s'allongent aussi car il y a beaucoup de demande. Il faut donc compter 6 à 8 semaines d'attente pour obtenir ses papiers d'identité après en avoir fait la demande."

En ce moment, la mairie de Toulon délivre en moyenne 900 passeports ou cartes d'identité par semaine.