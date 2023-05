Passeports et cartes d'identité : plus de deux mois d'attente en moyenne en Vaucluse

À deux mois des grandes vacances, vous êtes peut-être en train de vous projeter, de réserver vos billets de train ou d'avion. Pensez à vérifier la date de validité de votre carte d'identité ou de passeport. Les délais pour renouveler ses papiers d'identité sont assez longs en Vaucluse : 74 jours en moyenne selon la préfecture contre 66 jours au niveau national. La Première ministre s'est engagée à réduire ces délais d'ici cet été .

En avril dernier, Franck a été obligé de refaire sa carte d'identité. "J'ai effectué une demande de financement pour acheter une nouvelle voiture. Chez Tesla, si je n'avais pas une carte valide, ils ne livraient pas", explique le Carpentrassien. Il décide alors de prendre un rendez-vous en mairie : "là, je vois 20 septembre. Je me dis que c'est une blague." Un délai trop important pour boucler l'achat de sa voiture. "J'ai perdu 250 euros d'acompte chez le vendeur. Finalement, j'ai un rendez-vous pour la carte d'identité fin août à Apt", raconte Franck.

Les explications de la préfète

Violaine Démaret dit comprendre l'exaspération de Franck et des Vauclusiens qui galèrent à obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable. La préfète de Vaucluse avance deux explications : "d'abord, nous sommes post-Covid. On a des Français et Françaises qui voyagent tous après la pandémie. Par ailleurs, l'État vient de modifier la carte d'identité. Elle est électronique. Ce nouveau format séduit les usagers."

Actuellement, 20 communes en Vaucluse sont dotées d'un service dédié avec une plateforme biométrique. Courthézon sera la prochaine dans le département en juin 2023.