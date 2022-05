Passeports et cartes d'identités : jusqu'à trois mois d'attente en Côte-d'Or pour avoir un rendez-vous

En Côte-d'Or, vingt-deux mairies sont habilitées pour renouveler les papiers d'identité. Toutes notent une explosion du nombre de demandes de rendez-vous. Au mieux, l'attente est d'un mois, au pire trois mois. Il faut ensuite compter un autre mois pour que la pièce soit fabriquée. Ce qui veut dire que si vous appeler à la fin du mois de mai 2022, vous pouvez espérer avoir votre passeport à la fin du mois de juillet 2022. La Côte-d'Or n'est pas le seul département concerné : le Ministère de l'Intérieur lançait au début du mois de mai 2022, un plan d'urgence pour faire face à ces retards au niveau national. Il faut en moyenne 65 jours pour prendre rendez-vous en ce moment en France.

Les mairies ne suivent pas le rythme

A Chevigny-Saint-Sauveur, la mairie reçoit plus de 100 appels par jour : des personnes qui demandent un rendez-vous le plus rapidement possible. Certains viennent de Lyon ou même de Paris pour espérer des délais plus courts. Mais pour l'instant, le prochain créneau disponible est en septembre.

Odile est venue avec son mari Alain pour renouveler leurs passeports. Ils n'ont eu qu'un mois d'attente et ils s'estiment heureux : "comme je savais qu'il fallait un certain temps pour le renouveler, je m'y suis prise en avance. Ici, je trouve que ça va assez vite par rapport à d'autres régions". Yolaine a eu moins de chance : elle a attendu quatre mois pour renouveler le passeport de ses enfants. "Je ne pensais pas que ce serait si long", avoue-t-elle. Si la fabrication n'a pas de retard, ils arriveront quelques jours seulement après le début des vacances.

Entre Auxonne et Chevigny-Saint-Sauveur, aucune commune n'a un dispositif de recueil, ici les personnes viennent de toute la plaine de Genlis et même du Val de Saône

Pas assez de mairies habilitées à renouveler les papiers d'identité

Même si tous les ans, à cette période, il y a plus de demandes à cause des vacances ou des examens, la situation reste exceptionnelle. Pour le maire de Chevigny-Saint-Sauveur, Guillaume Ruet, plusieurs éléments expliquent cette ruée : "d'abord beaucoup de personnes ont attendu le retour à la normale du tourisme international pour faire renouveler leur passeport. Il y a aussi ceux qui veulent leur nouvelle carte d'identité le plus tôt possible".

Guillaume Ruet en est conscient, les mesures en place ne suffisent pas : "on essaye de s'organiser pour être efficace, pour insérer les urgences, mais les agents doivent être formés, ce n'est pas envisageable d'avoir des renforts". Pour lui, le problème est plus global : "il faut mieux anticiper et puis étendre le nombre de communes qui ont un système de recueil (les mairies qui sont habilitées à faire renouveler les papiers d'identité. ndlr). Je suis favorable à un élargissement du nb de communes".

La Préfecture de Côte-d'Or a organisé une réunion mi-mai 2022 avec les mairies concernées pour trouver une solution à cette situation.