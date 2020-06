Passer à 110 km/h sur autoroute ? "S'il y avait un référendum, la majorité des Français dirait non"

Et si on abaissait à à 110 km/h la vitesse maximum autorisée sur autoroute ? Cette mesure fait partie des 150 propositions de la convention citoyenne pour le climat publiées dimanche (un groupe de citoyens tirés au sort qui a planché pendant plusieurs mois sut des propositions pour "sauver" le climat).

Un référendum sur le sujet ?

Plusieurs ministres se disent favorables "à titre personnel", notamment Elisabeth Borne, ministre des Transports et de l'Ecologie, qui affirme que cette mesure ferait baisser de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Et le secrétaire d'état aux Transports Jean-Baptiste Djebarri estime que cette mesure pourrait très bien, comme d'autres, être soumise à un référendum si le chef de l'état le décidait.

Se déplacer sur autoroute à 110 n'a pas tellement de sens"

Sans surprise,le président de l'Automobile Club du Loiret Jean-François Pornin, déjà opposé aux 80 km/h sur les routes départementales, est contre ce passage de 130 à 110 km/h sur autoroute. "Je pense qu'actuellement, s'il y avait un référendum sur la question, ce serait une réponse négative de la majorité des français. Se déplacer sur autoroute à 110, ça n'a pas tellement de sens. 130 me paraît la bonne vitesse, aussi bien en termes de sécurité routière que des émissions de CO2. Il ne faut pas oublier que la plupart de ceux qui prennent l'autoroute ont un véhicule assez récent qui pollue beaucoup moins que les voitures diesel d'il y a quinze ou vingt ans."

Beaucoup d'oppositions contre cette proposition

A en croire les très nombreux commentaires postés par les internautes sur la page Facebook de France Bleu Orléans sur le sujet, en effet, les avis opposés à cette mesure sont nombreux :

Le président de l'Automobile Club du Loiret ajoute que cette mesure serait d'ailleurs en contradiction avec la volonté du chef de l'état de développer les voitures hybrides et électriques : "si on a une voiture électrique, on ne produit pas de CO2 qu'on soit à 110 ou à 130", explique Jean-François Pornin.