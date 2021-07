"Passer du récit douloureux au récit à transmettre", la mémoire des résistants vit à Champfrémont

Les maquis sont rares en Mayenne et celui de Courtemiche, sur la commune de Champfrémont au Nord, garde un souvenir douloureux. Le 24 juillet 1944, deux résistants d'Alençon sont fusillés par la Gestapo. Dominique Lequilerier-Mallet, fille et nièce de résistants, entretient leur mémoire.

Des porte-drapeaux, des gerbes de fleurs et des discours ont rendu hommage à Maurice Mallet et Jacques Hochin fusillés par la Gestapo le 24 juillet 1944. 77 ans après, jour pour jour, Dominique Lequilerier-Mallet, fille et nièce de résistants leur rend hommage et transmet leur histoire.

"Les jeunes garçons ont été mis en posture d'exécution, les mains dans le dos, ici, montre Dominique Lequilerier-Mallet, à quelques mètres du monument aux fusillés à Champfrémont. Bernard Jardin, auxiliaire de la Gestapo les a exécuté tous les deux, d'une rafale de mitraillette dans la nuque."

Transmettre

Dominique Lequilerier-Mallet est la nièce de Maurice Mallet, l'un des deux résistants fusillés ce jour-là. Avec son camarade Jacques Hochin, ils faisaient partie d'un petit groupe de résistants d'Alençon, venus se cacher en Mayenne.

"On n'est pas fille de résistant, sans s'impliquer soi-même dans l’histoire", assure Dominique Lequilerier-Mallet. Elle a fait des études d'histoire afin de devenir professeur, "pour appréhender cette histoire familiale et la transmettre", assure-t-elle. "Ça fait partie de mon chemin pour passer du récit douloureux au récit à transmettre."

Le maire de Champfrémont participe aussi à la transmission de l'histoire de son village. "De toute façon, c'est dans les âmes des gens qui habitent ici. C'est une histoire qui se transmet de génération en génération", assure Patrick Piquet.