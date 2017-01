Passer le code à La Poste de Longvic, c'est désormais possible

C'est le résultat de la loi Macron : vous pouvez désormais passer l'examen du code de la route à La Poste. Comme dans le centre de tri de Longvic, en Côte-d'Or. Reportage.

Comme une lettre à la poste. Depuis la loi Macron, les employés du centre de tri de La Poste voient passer 15 fois par semaine une quinzaine de candidats au code de la route. Le but, c'est de faciliter le passage de l'examen, même après un échec.

Passer son examen dans le bureau de poste du coin

En Bourgogne, vous pouvez choisir où passer le code. Après avoir obtenu un identifiant auprès de la préfecture, vous pouvez vous inscrire sur Internet et choisir de le passer à Longvic, mais aussi à Mâcon, Chalon-sur-Saône ou encore Nevers. Il suffit de vous rendre ensuite le jour-J en salle d'examen. On vous donne une tablette, des oreillettes et vous avez 20 minutes pour répondre aux 40 questions obligatoires. Comme d'habitude, le candidat a le droit à cinq réponses fausses. Sinon, il est recalé.

La salle d'examen à Longvic. © Radio France - Stéphanie Perenon.

Tout est fait pour sécuriser l'examen. Car après les 20 minutes de test, les tablettes sont mises dans un coffre et les résultats sont transmis par Wifi au ministère de l'Intérieur. Le résultat arrive 48h plus tard par mail ou courrier, et c'est la préfecture qui délivre le résultat. Avant, le résultat était vérifié sur place et le candidat savait s'il avait réussi ou pas.

Le coffre où se trouvent les tablettes d'examen. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des salariés volontaires

Les examinateurs ne sont autre que les salariés du bureau de poste concerné. Leur participation relève du volontariat. Ici à Longvic, sur les 400 employés du centre de tri, seize ont été volontaires pour faire passer l'examen. Ils ont tous reçu une formation technique et une autre pour apprendre à gérer un groupe plutôt stressé.

Karine Colabella, salariée de La Poste et examinatrice pour le code de la route, devant le coffre qui contient les tablettes avec les réponses des candidats. © Radio France - Stéphanie Perenon

Le centre de Longvic voit plus grand

La Poste devrait progressivement organiser davantage de sessions, jusqu'à 25 par semaine contre déjà 15 aujourd'hui. Et ce y compris le samedi et le soir à 20h30 !