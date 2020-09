Passerelle de l'Europe : Pierre Cuny évoque "un aléa" qui ne remet pas en cause le projet

Le maire de Thionville réagit au lendemain de l'incident qui a empêché le début de la pose de la toute nouvelle passerelle de l'Europe sur la Moselle. Pierre Cuny se dit confiant et espère une pose "dans les six mois."

Cela faisait trois jours qu'il surveillait de près l'arrivée de la nouvelle passerelle qui fera le trait d'union entre l'actuel centre-ville de Thionville et le nouveau quartier qui s'élève sur la rive droite de la Moselle. Mais la pièce maîtresse du grand projet urbain de Pierre Cuny est toujours posée ce jeudi au bord de la rivière. "J'ai été appelé immédiatement lorsque la pliure est apparue" raconte le maire, qui n'a pu que constater l'impossibilité de poursuivre les opérations. Quel sentiment l'a alors animé ? "La déception" confie l'élu qui veut pourtant rester optimiste: "Avec ce type d'ouvrage, il peut toujours y avoir un petit couac technique. Mais je suis très confiant et très serein."

Raison encore inconnue

Officiellement, la cause de la pliure sur cet ouvrage de 140 mètre de long et de 400 tonnes, censé enjamber d'un seul jet la rivière n'est pas encore connue. "Aujourd'hui les experts travaillent. C'est un aléa qui relève de la compétence des experts et des entreprises auxquels une fois de plus je renouvelle toute ma confiance. C'est pour eux un coup dur" précise Pierre Cuny qui assure que ce contretemps d'aura aucun impact sur la ville et refuse pour le moment de pointer telle ou telle responsabilité.

Dans les six mois ?

Cela retarde en tout cas la consécration de ce vaste projet urbain engagé maintenant depuis deux ans. "A mon sens, ça se passera dans les six mois. Mais de toute façon, les aménagements autour de la passerelle vont se poursuivre. L'inauguration devait intervenir en mars/avril, il y aura du retard, mais ça ne se comptera pas en année, mais plus certainement en deux ou trois mois."