Passeurs de migrants en Manche : "le phénomène peut s'étendre à la Bretagne"

Et si les passeurs de migrants se rabattaient de Calais vers la Bretagne ? C'est le scénario évoqué mercredi 8 décembre par la commission des affaires étrangères du Sénat. Le directeur de l'agence Frontex, Fabrice Leggeri, a confirmé que c'était une possibilité crédible.

Le port de Roscoff (Finistère), lieu de départ des ferries vers l'Irlande et ses ports de Cork et Rosslare.

Les liaisons maritimes entre la Bretagne et l'Irlande sous surveillance. Le directeur de l'agence européenne Frontex, en charge du contrôle des frontières de l'espace Schengen, estime ce mercredi 8 décembre que les passeurs de Calais pourraient désormais cibler ces liaisons en ferries depuis la Bretagne. Fabrice Leggeri était interrogé par la commission des affaires étrangères du Sénat.

"On sait que le phénomène peut s'étendre jusqu'à la Bretagne", assure Jean-François Rapin, président de la commission affaires étrangères et sénateur du Pas-de-Calais. "Je pense que ce sont des phénomènes à anticiper, il ne faut pas les négliger."

Un renforcement des contrôles

"Ce sont des scénarios que je ne peux pas écarter", confirme Fabrice Leggeri, le directeur de Frontex. "A partir du moment où on commence à sécuriser de façon très forte une partie du littoral et d'une frontière, les phénomènes de franchissement irréguliers ont tendance à se déplacer vers d'autres endroits."

La Belgique et les Pays-Bas signalent déjà des mouvements suspects en hausse selon Fabrice Leggeri. "Si les choses se déplacent vers le Nord et que nous prenons les bonnes mesures, elles vont se déplacer vers l'Ouest avec la République d'Irlande par le biais des liaisons ferries", dont les départs se font depuis la Bretagne et notamment Roscoff (Finistère). Le directeur de Frontex propose notamment de de renforcer les contrôles "au moment des embarquements sur les ferries", sur le modèle de ce qui est déjà appliqué à Calais aujourd'hui.