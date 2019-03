Passionné des questions de sécurité et de sports de combat, Hugues Moutouh prend ses fonctions comme préfet de la Drôme

Par Tommy Cattaneo, France Bleu Drôme Ardèche

Il est arrivé samedi dans la Drôme et a officiellement pris ses fonctions lundi. Hugues Moutouh est le nouveau préfet du département. Agrégé de droit et ancien préfet de la Creuse, il a aussi travaillé dans plusieurs cabinets ministériels à Paris et dans le privé.