Pastoralisme et activités de pleine nature : "Il faut arriver à cohabiter" dans les alpages

La Fédération des Alpages de l'Isère tient son assemblée général ce jeudi 9 septembre à Theys, dans le massif de Belledonne, après un été maussade, mais où la montagne a tout de même été très fréquentée. "On se retrouve avec une fréquentation forte à toute heure du jour et de la nuit", alerte son directeur Bruno Caraguel.

En général, l'une des préoccupations durant l'été, c'est la ressource en eau. Là, on a eu un été très pluvieux. Comment ça s'est passé pour vous dans les alpages ?

L'été très pluvieux est tout à fait bénéfique pour les alpages, puisqu'on se retrouve avec beaucoup d'eau, beaucoup d'herbe, des ressources qui venaient à manquer ces cinq, dix dernières années, progressivement. On sent les effets du changement climatique en montagne et dans les alpages, avec des étés très chauds, très sec et donc une raréfaction au milieu de l'été, fin juillet-début août. Donc cet été maussade était très bien pour les animaux, mais pour les bergers c'était très difficile puisque le mois de juillet a été assez exécrable et ils ont passé leur temps à essayer de sécher leurs habits et leurs chaussures.

Autre préoccupation, notamment depuis les confinement, c'est la fréquentation de la montagne, les randonneurs, les vététistes. Comment ça s'est passé l'été de ce côté-là ?

C'est vrai que le département est très attractif pour ses paysages montagnards et c'est une chance. Mais la contrepartie, c'est que les relations entre les troupeaux et les gens qui pratiquent des activités de pleine nature sont très difficiles. Et de plus en plus. D'autant que le nombre et le rythme des activités évoluent : une vingtaine d'années, nous étions sur de la randonnée mais maintenant, nous trouvons en plus du trail, des randonnées en âne, du parapente, etc. Et on se retrouve avec une fréquentation forte et répartie à toute heure du jour et de la nuit, les moments de quiétude sont faibles.

Et puis en Isère, du fait de la prédation, les éleveurs et bergers ont dû mettre des chiens pour protéger leurs troupeaux et les relations entre les chiens et les randonneurs ne sont pas toujours faciles... Les activités de pleine nature sont tout à fait bienvenues, mais il faut arriver à cohabiter. Les éleveurs, les bergers et les élus des communes de montagne font des efforts et il faut maintenant que les usagers prennent aussi leur part de l'édifice pour arriver à une cohabitation sereine, pour que la montagne reste belle et partagée.

Est ce que la signalétique est suffisante? Est ce qu'il faut rajouter des panneaux?

Peut être. Il y a déjà de la signalétique en place. On va d'ailleurs la renforcer pour annoncer simplement que l'on rentre dans des alpages. C'est un travail qu'on fait avec le département de l'Isère. Après, je ne sais pas s'il faut en mettre "sans fin" puisque c'est aussi des espaces naturels. Et d'ailleurs, certains réglementations empêchent la pose de signalétique ou la réduisent fortement et c'est normal. La zone cœur du parc national des Ecrins, les deux réserves du Vercors et de la Chartreuse sont également assez protégées sur ces questions là, donc, on évite de mettre de la signalétique. C'est à nous tous, randonneurs usagers, d'avoir ça en tête, faisons tous l'apprentissage des codes de la montagne, des codes des troupeaux. Ce n'est pas si compliqué que ça et c'est passionnant.

Autre fléau, enfin, les attaques de loups sur les troupeaux. Elles ont été un peu moins nombreuses cet été ?

L'été n'est pas terminé. C'est vrai qu'on est dans un moment où les prédations du loup peuvent se mettre à augmenter, les jeunes sont sortis des tanière, la chasse commence, les groupes s'organisent pour l'hiver. Oui la pression du loup semble un peu inférieure à celle de l'année dernière, mais elle reste quand même élevée : on est à 270 ou 280 demandes de constats en Isère depuis le 1er janvier, ça reste quand même élevé. C'est une vraie préoccupation des éleveurs et des bergers