Pataquès autour du pass sanitaire pour le feu d'artifice à Château-Gontier-sur-Mayenne : le maire s'explique

Fallait-il un pass sanitaire pour assister au feu d'artifice d'Azé, tiré ce mardi 13 juillet au théâtre de verdure ? La réponse est non. Pourtant, quelques heures plus tôt, la municipalité avait communiqué sur la nécessité d'être vacciné ou en possession d'un test PCR négatif pour assister au traditionnel feu d'artifice du 14 juillet.

Ce mercredi matin, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Philippe Henry, revient sur ce qui s'est passé : "les informations ont changé au cours de l'après-midi et de la soirée. Vers 20 heures, on nous a informé que le pass sanitaire était souhaité mais pas obligatoire pour les événements de ce type. Du coup, les familles se sont certainement organisées autrement. Mais nous sommes habitués depuis le début de la crise il y a un an et demi, à ce que les informations gouvernementales changent dans les 24-48 heures après les annonces du président de la République. Cela ne me surprend plus du tout, entre les ordres et les contre-ordres."

Les feux d'artifice tirés ce mercredi soir en Mayenne ne nécessitent donc pas d'avoir un pass sanitaire.