Patch un chien guide d'aveugle a été remis à Michel, un niçois

Michel et Patch en compagnie de Julia et Sandrine éducatrices canines

Ça peut paraître commun comme ça mais c'est un petit événement. Après un an d'apprentissage pour devenir un chien de compagnie et six mois de formation intensive Patch a été remis à Michel par l'association des chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur Corse.

Michel a déjà eu 2 chiens mais avec Patch "on s'est bien senti" dit il. Le courant passe. Le jeune Labrador est quasiment opérationnel. Il a déjà appris à repérer les passages piétons, à s'arrêter devant une marche, à trouver les abribus. Il lui reste beaucoup de choses à apprendre, "comme chercher une porte de magasin en lui disant cherche la porte à droite, on cherche la porte à gauche".

Il faut dire que sans son chien, Michel n'a pas la même autonomie. Quand on est non-voyant, la rue est pleine de pièges. "Dans la rue, il y a des bornes, il y a des scooters bien garés ou mal garés". Et "tout ça, finalement, on ne s'en rend pratiquement pas compte parce que le chien, lui, va éviter tout ça". Pour le nouveau duo "Il va peut être falloir surtout plus qu'apprendre, se comprendre". A terme ils vont former un duo très solide. Michel parle même de "symbiose, surtout quand on travaille avec un animal comme ça. Oui, c'est une collaboration dans les deux sens". Jusqu'à ces 10 ans, Patche fera équipe avec Michel avant une retraite bien méritée.

Michel et Patch © Radio France - Alexandre Mottot

Un Chien guide d'aveugle passe son bac

Entre le moment où le chien est tout petit et celui où il est remis à son maitre il se passe plusieurs années. Une année dans une famille d'accueil puis 6 mois d'éducation intensive. C'est Julia Golas élève éducatrice à l'école des chiens guides d'aveugle de Provence Cote d'Azur Corse qui a pris en charge l'éducation de Patch. "Je l'ai eu quand il avait deux mois. On a fait ce qu'on appelle la pré éducation en amont, donc le travail avec sa famille d'accueil" "Avant toute chose il faut être un bon chien de compagnie, donc il faut apprendre à être propre en maison, à ne pas manger les pantoufles".

"Après on peut attaquer le travail au harnais avec un guidon rigide qui permet au chien de prendre en charge une personne. Que le chien comprenne qu'il n'est plus qu'un avec son maître". Une façon de commencer son travail de chien d'aveugle, de marquer les remontées de trottoir en posant les deux pattes avant dessus. Après, en quelque sorte "il passe son bac. On évalue plein de choses la réaction face au danger parce qu'il a correctement traversé et s'il s'est laissé distraire". Après son certificat d'aptitude au guidage est validé. Enfin "on se réunit en équipe pour voir quels sont les profils qui pourraient marcher contre les futurs maîtres de chiens guides et _les chiens qui sont certifiés ensuite le chien est évalué tous les 6 mois pour voir si tout va bien_".

Précision importante, Sandrine éducatrice canine rappelle qu'il ne faut pas déranger un chien guide d'aveugle qu'on croise dans la rue. Il travaille. Il vaut mieux demander l'autorisation au maître, en s'assurant qu'il est dans une position stable.

Si vous souhaitez soutenir l'association de chiens guides d'aveugles, c'est au 15 rue Michelet à Nice ou sur le site Chienguide.org

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Reportage avec Michel et Patch Copier

Michel a déjà passé deux semaines avec Patch, il nous en fait la description