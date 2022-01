Patiente Covid en réanimation à Bordeaux : "Je regrette de ne pas m'être fait vacciner"

Elle a passé Noël et le Nouvel an sur un lit du du service de réanimation de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Nathalie, 49 ans, est soignée depuis le 23 décembre pour une forme grave du Covid. Cette habitante de Bègles confie "regretter de ne pas s'être fait vacciner".

"Si j'avais eu la piqûre, j'en serais peut-être pas là"

Souffrant du syndrome de détresse respiratoire aigüe, la patiente raconte avoir reçu "des soins lourds". "On vous colle sur le visage des masques, on vous envoie de l'oxygène à fond, à fond, à fond. Et chaque respiration, vous la savourez, parce que vous ne savez pas si derrière, il y en aura une autre."

"J'ai pris le Covid en plein dans la tronche"

Par chance, Nathalie évite l'intubation mais reçoit une oxygénothérapie à forte dose. "Ça a été très dur. Quand on vous dit que vous êtes sur la crète, et qu'on ne sait pas si vous serez là demain." La patiente explique avoir eu "peur du vaccin". "Mais si ça avait pu m'éviter d'être en réanimation, ça aurait peut-être valu le coup."

"Si tu ne veux pas atterrir en réa avec un tube dans la gorge, tu fais le vaccin"

Alors que son médecin lui conseillait vivement de se faire vacciner étant donné son obésité, Nathalie a longtemps refusé par "crainte" du vaccin et par "manque d'informations". La patiente décrit "un message très dilué, très contradictoire". "On se dit qu'on va nous fourrer un vaccin parce que les labos vont gagner du pognon dessus, c'est dur de faire confiance".

"On devrait plus donner la parole aux médecins et moins aux chroniqueurs télé"

"C'est surtout mon mari qui s'informe par des chaînes internationales et je ne vais pas dire que je suis une brebis mais je suis parti du principe que comme j'avais une hygiène de vie, ça n'allait pas me tomber dessus." En attendant sa sortie du service de réanimation, Nathalie a déjà convaincu son mari et sa belle-mère de se faire vacciner.

Le service de réanimation de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux compte 13 patients Covid dont 11 sont non-vaccinés. © Radio France - Jules Brelaz

"La plupart des patients réa non-vaccinés regrettent amèrement"

Chef du service de réanimation médicale à l'hôpital Pellegrin, le docteur Pierre Khan affirme que Nathalie n'est pas la seule à regretter sa non-vaccination. "C'est extrêmement fréquent. Quand on arrive à les sauver, la plupart nous disent qu'ils regrettent amèrement de ne pas s'être fait vacciner."

Quand les malades arrivent en soins critiques, "ils savent très bien qu'il n'y a pas d'autres filets après la réanimation, ils sont sur la dernière étape médicale, donc il faut que ça passe ou ça casse. Pour certains, ils voient la mort peut-être passer devant eux. Et ils se disent qu'une petite injection inoffensive leur aurait peut-être évité tout un long séjour en réanimation."

"Certains meurent sous mes yeux"

Tous les malades n'ont pas la chance de Nathalie. Le docteur Khan parle avec tristesse d'un autre patient qui est lui intubé. Un professeur de SVT non-vacciné qui regrette "énormément" son choix. La forme grave du Covid dont il souffre a atteint son tube digestif et entraîné une surinfection bactérienne. "Il se retrouve avec un intestin grêle amputé. Il sait que sa non-vaccination lui a coûté extrêmement cher".