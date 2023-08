"Patiente", le témoignage d'espoir d'une olivetaine atteinte du syndrome de Guillain-Barré

"C'est d'abord et surtout un témoignage de résilience. Je ne veux pas me faire plaindre" précise d'emblée Violaine Vim. Cette olivetaine de 33 ans va publier dans quelques jours son premier roman graphique avec des illustrations qu'elle a elle-même réalisées. "Patiente", c'est le titre et c'est aussi ce qu'elle a dû faire depuis 2019 pour lutter contre le syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune rare qui touche le système nerveux.

" J'étais enfermée dans mon propre corps"

"Pour moi, ça a commencé par des douleurs derrière la tête, des crampes et des vomissements. Et un matin, je n'arrivais plus à me lever". Violaine Vim prend alors la direction des urgences du CHRO d'Orléans et le diagnostic tombe assez vite., Il s'agit du syndrome de Guillain- Barré. " Au début, je n'ai pas compris. Je me suis dit qu'on allait me donner un médicament et je rentrais chez moi." Mais, très vite, sa santé se dégrade et elle est conduite au service de réanimation. "J'ai commencé à être paralysée des pieds puis les jambes et le diaphragme. J'ai dû être intubée. C'était de pire en pire chaque jour. Je me suis retrouvée enfermée dans mon corps mais consciente". Violaine restera 3 mois en réanimation. "J'avais des vagues de douleur sur mes nerfs. C'était extrêment dur. J'ai demandé à mourir. Mais, il y avait une chose qui me tenait : mon fils âgé 3 ans à l'époque." Les premières sensations ont commencé à se revenir au bout d'un mois et demi. "J'ai eu un super kiné et une superbe équipe autour de moi. Ils m'ont aidé à tenir et à me relever doucement."

Une illustration du syndrome qui commence par des fourmis dans les jambes - Violaine Vim

Un long et douloureux parcours de rééducation

Après la réanimation, un autre combat attend Violaine, la rééducation. "Je suis arrivée au Coteau à la Chapelle-Saint-Mesmin en plein déni. Je ne voulais pas y rester alors qu'à l'époque, j'étais encore en fauteuil, je ne tenais pas ma tête". La jeune femme va donc s'accrocher pour regagner de la mobilité sur chacun de ses membres. "Ce sont encore des mois et des mois de douleurs mais j'ai vu que les choses avancer." Aujourd'hui, 4 ans après, Violaine garde encore des séquelles. "Je marche toujours comme un pingouin, j'ai besoin d'une canne voire parfois de mon fauteuil et je fatigue très vite".

Un témoignage aussi sur l'acceptation du handicap

Dans son livre, Violaine Vim raconte ce parcours de vie entre colère et résilience. "J'ai essayé d'y mettre un peu d'humour et de dérision. C'est aussi comme cela que j'ai fini par accepter mon handicap". Durant ces mois de rééducation, Violaine explique qu'elle n'a pas trouvé de témoignage, de livre expliquant comment une jeune femme supporte de devenir handicapée du jour au lendemain. "Je veux aussi montrer dans ce livre qu'on peut rester sexy et tomber amoureuse en étant handicapée. Mais, c'est aussi un témoignage pour parler de cette maladie. Le syndrome de Guillain-Barré peut être détecté tôt et ça peut éviter d'avoir de lourdes séquelles."

Patiente , de Violaine Vim, est aux Editions Böld. Il sort le 24 août mais il est déjà en pré-vente sur plusieurs sites commerciaux.