"On n'avait pas d'autre choix que de se taire" dénonce l'entraîneur du club de patinage de Bordeaux

Le livre de Sarah Abitbol a provoqué une onde de choc. L'ancienne patineuse y accuse son ancien entraîneur, Gilles Beyer, de viols répétés durant des années. Depuis une semaine, les témoignages d'agressions dans le monde du sport se succèdent : patinage, natation, football, équitation...

Dans les clubs locaux aussi, les langues se délient. Le directeur sportif et entraîneur de Bordeaux Sports de Glace n'est pas surpris des témoignages d'agressions sexuelles qui font surface : "Il y avait des rumeurs." Et Pierre Baudouin ne mâche pas ses mots à propos du silence qui a longtemps régné dans la fédération :

"Didier Gailhaguet est à la Fédération française de sports de glace ce que Kim Jon-un est à la Corée du Nord"

Une comparaison qui fait bondir la présidente du club bordelais présente à ces côtés. Pourtant, le directeur sportif persiste et signe : "On ne pouvait pas faire autre chose que se taire." Tous deux décrivent alors un système de pressions au sein de la fédération. "Si vous disiez quelque chose qui ne lui plaisait pas, votre carrière pouvait être détruite" explique Pierre Baudouin.

"Ça me désole pour mon sport, ça me désole pour ces filles qui ont subi ou supposément subi ces viols" - Pierre Baudouin, entraîneur

Marie-Gaëlle Saez abonde finalement dans son sens : "On a des jeunes qui peuvent faire du haut niveau, sauf qui faut des leviers, et on a peur qu'une parole ou critique de travers de notre part sur la fédération leur coûte leur carrière, alors on se tait." Après une longue hésitation, la présidente du Bordeaux Sport de Glace a décidé de partager la publication d'un confrère sur Facebook jeudi 7 février. Marie-Gaëlle Saez y encourage les présidents "que ce soit de fédération, de ligue ou de club" à prendre leurs responsabilités.

Comment prendre des mesures au niveau local ?

Tous deux s'inquiètent à présent des conséquences sur leur club : "Ça remet en cause tout le travail qu'on fait au niveau local, qu'on soit bénévoles, parents, entraîneurs ou dirigeants," regrette Marie-Gaëlle Saez qui n'est pas une historique du patinage (elle est arrivée dans cette univers pour ses enfants) et tombe des nues face à cette chape de plomb.

"Moi je suis avant tout une maman, et je me pose des questions sur l'organisation des déplacements maintenant, je me demande comment être vigilante. J'ai demandé aux membres de mon bureau de fournir un extrait de casier judiciaire... et ça me désole... On a tous une relation basée sur la confiance" regrette la présidente en répétant l'importance de la confiance au sein du club et la difficulté qu'elle a déjà à trouver des bénévoles pour encadrer les stages, compétitions et représentations des patineurs.

"Je vais maintenant réfléchir avant de corriger la position d'une patineuse sur une pirouette, affirme Pierre Baudouin, je le regrette car ce sport le veut, ça fait 30 ans que j'entraîne, je suis moi-même papa et jamais je n'ai songé à abuser de ma situation pour profiter des enfants", poursuit celui que les patineurs surnomment papa ours parce qu'il est "bougon mais avec un bon fond".

"J'espère que les choses vont changer, mais je suis sceptique" - Marie-Gaëlle Saez

A Bordeaux Sports de Glace, Marie-Gaëlle Saez n'est pas très optimiste : "Je ne vois pas ce que je peux faire pour bouger les choses dans mon club si rien de change. _On va attendre pendant deux ans les prochaines élections du bureau exécutif comme ça ?_Même s'il faut noter que quatre membres du bureau ont déjà démissionné, six ou sept ont demandé la démission de Didier Gailhaguet et maintenant des juges semblent prendre position aussi.... J'espère que les choses vont changer, mais je suis sceptique" affirme-t-elle.

Le président de la Fédération nationale, Didier Gailhaguet, refuse de démissionner malgré les demandes de la ministre des sports, Roxana Maracineanu. Lui affirme ne pas avoir couvert Gilles Beyer et avoir découvert 90% des accusations par voie de presse ces derniers jours.