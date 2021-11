Patinoire, décos et chalets : pour Noël, la mairie de Guéret met le paquet

La mairie de Guéret débloque une jolie enveloppe pour offrir un Noël plus festif que d'habitude aux habitants. Le marché de Noël et ses chalets font leur retour, ainsi que la patinoire qu'on n'avait pas vue depuis dix ans.

Plus que 38 dodos avant Noël ! A Guéret, la fin d'année promet d'être festive. En plus du marché de Noël, son père Noël et ses chalets installés place du marché les 18, 19 et 20 décembre, une patinoire couverte sera mise en place pendant les deux semaines de vacances scolaires sur l'esplanade juste devant la mairie.

Un carrousel est aussi prévu pour les tout-petits le temps des vacances, sur la place Bonnyaud. Pour animer le village de Noël, les associations et partenaires ont été mis à contribution : des spectacles de rue, des séances de cinéma en plein air, de la musique, des stands de maquillage pour enfants, des food-trucks avec gaufres et crêpes et un lâcher de lanterne sont au programme.

Des trompe l'œil sur les vitrines des commerces vides

Tout sera fait pour qu'on oublie la crise sanitaire et les difficultés économiques : il y aura même des trompe l'œil pour camoufler les vitrines des magasins vides de la grande rue. Une façon de mettre la poussière sous le tapis ? Pas du tout, rétorque la maire de Guéret Marie-Françoise Fournier : "Tout le monde sait que ces commerces sont vacants. Mais pour Noël, on veut faire un chemin joli de la place Bonnyaud à la place du marché, avec des décorations de tous les côtés."

Ce programme est plutôt bien accueilli par Laurette, la gérante de la maison de la presse : "Ca va faire de l'animation, les gens vont peut-être se dire que Guéret, ça bouge ! (rires)" Marie, 9 ans et demi, sautille sur place à l'idée de chausser des patins : "J'aimerais trop y aller !" Son père Stéphane s'amuse : "Pour les enfants c'est merveilleux. Après quasiment deux ans de crise sanitaire, on a besoin de ça." Même enthousiasme pour Clothilde et Lilou, 15 et 14 ans : "C'est super cool, ça va faire sortir les jeunes de chez eux, en plus pas besoin d'aller loin, c'est en plein centre."

Les décorations de Noël sont déjà en train d'être installées à Guéret © Radio France - Anaïs Martin Cauvy

Un Noël plus festif que d'habitude

La maire avait promis en 2020, lors des élections municipales, un programme ambitieux pour Noël. La crise du coronavirus l'avait empêchée de mettre en place ses animations l'an dernier. Elle se rattrape donc cet hiver, grâce aux économies réalisées pendant la crise sanitaire. Les deux feux d'artifice annulés et l'absence de grosse tête d'affiche au festival des Nuits d'été permettent d'avoir plus d'argent pour les fêtes de fin d'année.

"On ne sait pas si on aura les moyens d'installer une patinoire tous les ans, ce sera peut-être tous les deux ans", précise Marie-Françoise Fournier. La dernière fois qu'une patinoire a été installée à Guéret, en 2011, elle n'était pas en plein centre mais au niveau du hall de l'agriculture. Elle avait accueilli un peu plus de 7.000 visiteurs.

Le budget pour ces fêtes de fin d'années s'élève à 70.000 euros. Certains achats sont des investissements de long terme : les chalets, mais aussi de nouvelles décorations de rue. La majorité seront installées le 23 novembre. Les rues commenceront à être illuminées le 1er décembre.

Pour le moment, impossible de savoir si le masque et le pass sanitaire seront exigés pour fêter Noël à Guéret.