Haute-Savoie:l'ancien champion cycliste, Patrice Sulpice se lance dans la course automobile

Sa passion du sport automobile l'a aidé à renouer avec la compétition. 24 ans après une chute qui l'a rendu paraplégique, le champion cycliste savoyard Patrice Sulpice devient pilote automobile. Objectif: participer aux 24 H du Mans en 2024 et partager cette aventure avec le plus nombre.

Patrice Sulpice et sa voiture de course, une Mitjet 2 litres

Talloires, France

L'ancien champion cycliste Patrice Sulpice se lance dans un nouveau défi: devenir pilote automobile.

Patrice Sulpice a présenté son projet et sa combinaison de pilote à Talloires chez son frère Jean, le chef étoilé de l'Auberge du Père Bise - Y.P Medias

Objectif: prendre le départ des 24 H du Mans en 2024.

Une étape, et un projet importants dans la vie du sportif savoyard, qui il y a 24 ans, le 22 septembre 1995 à Bogota en Colombie est victime d'une terrible chute lors d'un entraînement aux championnats du monde de cyclisme sur piste.

Ce jour-là, le jeune pistard perd l'usage de ses jambes alors qu'il était numéro un mondial du sprint.

Un message fort à tous ceux que la vie a abîmé

Aujourd'hui, 24 ans, et un long travail de reconstruction plus tard, Patrice Sulpice puise dans sa passion du sport auto la force de renouer avec la compétition, et la volonté d'ouvrir à d'autres personnes handicapées ce champ des possibles, et du sport adapté.

." Mon projet est hors normes. Il est une quête personnelle mais aussi un message fort envoyé à tous ceux que la vie a abîmé".

En sportif de haut niveau qu'il est viscéralement, Patrice Sulpice prépare cette nouvelle et ambitieuse aventure avec rigueur, précision, et détermination.

Des tests de pilotage d'abord sur simulateur, puis sur le circuit de Magny-Cours dans la Nièvre lui ont confirmé que son projet n'était pas farfelu, et qu'il avait l'étoffe d'un pilote auto.

1ère course au volant de sa Mitjet 2 litres à la fin de l'année

L'ancien cycliste a alors enclenché la seconde, réuni autour de lui les compétences indispensables à sa réussite, cherché la voiture adaptée, entamé sa préparation physique, et cherché des sponsors. Il en cherche toujours d'ailleurs...

Ecoutez Patrice SULPICE présenter son projet avec Marie AMELINE Copier