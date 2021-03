Patricia, conductrice lors du premier confinement : " C'était très difficile psychologiquement"

Un an après le début du premier confinement, France Bleu Bourgogne rend hommage à ceux et celles qui se sont retrouvés en première ligne : soignants, caissières ou encore chauffeurs routiers. C'est le cas de Patricia Legay, conductrice pour l'entreprise Cordier basée à Is-sur-Tille.

Depuis 25 ans, elle traverse la Bourgogne, au volant de son camion remorque. Et même si elle n'a pas cessé de travailler, Patricia Legay ne garde pas un très bon souvenir du premier confinement : " C'était très dur psychologiquement. On ne pouvait pas se laver. On était considéré comme des pestiférés. Sur la route, on était seule. Il n'y avait plus personne qui roulait. C'était anxiogène, " reconnaît Patricia.

Le premier confinement a été très dur - Patricia Legay

"On était considéré comme des pestiférés" Copier

Alors que certains de ses collègues chauffeurs routiers font jouer leur droits de retrait, Patricia continue toute la semaine à faire son job : livrer de l'alimentaire et des emballages. A l'heure du bilan, elle n'en tire aucune gloire. "D'autres étaient mieux placés que moi pour être considérés comme des héros. Pas moi. On a fait notre boulot, parce qu'il fallait le faire. "

"Je me suis pas sentie comme une héroïne" Copier

Comme Patricia, elles ne sont qu'une demi-douzaine de conductrices sur les 350 chauffeurs routiers que compte l'entreprise Cordier. Une entreprise qui a d'ailleurs fait un geste pour ces femmes et ces hommes en première ligne lors du premier confinement. "On n'a pas moins travaillé pendant le confinement."