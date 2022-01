Limousin : France Assos Santé veut obliger les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux

Faut-il obliger les médecins, notamment généralistes, à s'installer à la campagne et des les déserts médicaux en général ? C'est l'une des 20 propositions que fait l'Association France Assos Santé aux candidats à la Présidentielle, "pour refonder le modèle d'accès à la santé" et lutter contre les déserts médicaux.

Il ne faudrait plus donner d'autorisation d'installation aux médecins là où il y en a déjà suffisamment

Invité de France Bleu Limousin ce mercredi matin, le Président de France Assos Santé en Nouvelle-Aquitaine, Patrick Charpentier, a effectivement indiqué qu'il était "pour une obligation des médecins dans les zones sous-dotées". "Est-ce qu'il faut attendre d'être au fond du trou pour que le gouvernement prenne des mesures fortes, alors que sommes déjà dans une situation où bon nombre de citoyens n'ont pas de médecins généralistes, n'ont pas certains spécialistes ?" s'est interrogé Patrick Charpentier. "Il faut agir au plus vite, et suivre cette évolution, avec le regard et l'évaluation des citoyens français, au niveau des territoires où ils résident", a-t-poursuivi, estimant par ailleurs "qu'il ne faudrait plus donner d'autorisation d'installation aux médecins là où il y en a déjà suffisamment, c'est-à-dire les zones bien dotées voire sur-dotées". Pour cela, il souhaite que les "médecins de demain", qui vont bientôt sortir de leurs études, regardent l'offre de soins dans les zones désertifiées, avec les formules qui sont déjà opérationnelles à certains endroits, comme par exemple les maisons de santé.

Un régime unique et suppression des dépassements d'honoraires

Interrogé également sur l'idée de France Assos Santé d'une "Grande Sécu" ou d'une "Super Sécu", c'est-à-dire un régime unique d’Assurance maladie, Patrick Charpentier a fait le constat d'une "quarantaine de régimes spéciaux au niveau de notre sécurité sociale, donc _il faut un régime unique plus solidaire_, qui prend en charge 100% des dépenses de santé dont la pertinence est avérée", ce qui passe selon lui par "la suppression des dépassements d'honoraires qui représentent aujourd'hui les deux tiers des dépenses, et le maintien d'un panier de soins dignes, innovants, conçu pour s'adapter aux besoins de chacun selon son profil médical" a-t-il indiqué.