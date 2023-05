Patrick Clemenceau, nouveau secrétaire général du STC

« Ça fait toujours un petit pincement au cœur, mais il fallait le faire. »

ⓘ Publicité

Après 13 années passées au poste de secrétaire général du STC, Jean Brignole a passé la main ce dimanche, à Porticcio, à l’occasion du douzième congrès de l’organisation syndicale.

Patrick Clémenceau-Fieschi lui succède au poste de secrétaire général du premier syndicat de l'île. Il sera épaulé dans ses nouvelles fonctions par deux secrétaires généraux adjoints, un dans chaque département, Frédéric Bagnaninchi et Jean – Toussaint Poli. « Nous avons décidé collégialement ce passage de flambeau dans une situation où le STC n’a jamais été aussi fort, aussi présent » indique Jean Brignole qui ne prend pas pour autant sa retraite. « Je garde une place au sein de l’exécutif pour accompagner le nouveau secrétaire général et ses deux adjoints. On participe encore, ensemble, à des luttes et des travaux »

Jean Brignole ne cachait pas sa fierté après ce chemin parcouru : « partir de rien pour arriver, 39 ans plus tard, à être la première organisation syndicale en Corse, dans un monde où nous étions voués à ne pas être reconnus, c’est le travail des militants. »