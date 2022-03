Kendji Girac en concert en Dordogne : des fans du chanteur âgés de 70 ans seront au Palio

"Il a une voix qui vous émeut." Argument imparable et auquel personne n'a trouvé à répondre. Samedi soir, Sylvette sera accompagnée de toute sa famille pour aller voir celui qu'elle qualifie comme un de ses fans. Après correction, "Non c'est moi la fan !". Rendez-vous est donné salle du Palio à Boulazac, pour le 500 éme concert qu'accueille la salle depuis sa création. Kendji s'y est déjà produit en décembre 2016. Pour ce samedi, la jauge de presque 3500 personnes en places assises est pratiquement remplie.

Fan de la première heure

Les places de concert sont des cadeaux de Noël. "Ma fille savait que ça me plairait, donc elle a pris des place pour tout le monde." Et en effet Sylvette est une fan de la première heure. Des débuts télévisés de l'artiste dans l'émission The Voice, à la sortie de chaque CD. "Ma fille nous a gravé nos morceaux préférés sur une clé USB pour l'écouter quand on part en voiture" abonde Patrick son mari, avant de préciser "Après on n'écoute pas Kendji en boucle, non plus. On alterne. Mais faut reconnaitre qu'il a une voix." L'un comme l'autre savent citer les collaborations du chanteur périgourdins : "Il peut chanter avec Aznavour, Florent Pagny et Maître Gims".

Premier concert de Kendji

Ce sera la première fois que Sylvette assiste à un concert de Kendji. Une date qu'elle a beaucoup attendue et qu'elle a hâte de partager avec sa famille. "Et puis bon, il est agréable à regarder" la taquine Patrick, "Un charmant jeune home diront nous ! Les jeunes filles de 25 ans doivent le regarder de prêt, même les mamies de soixante-dix ans le regardent !" rit Sylvette.

Assez discrète dans son quotidien, Sylvette l'assure : "Je n'ai plus l'âge de monter sur les chaises !" Mais elle ne doute pas qu'emportée par l'ambiance de la salle elle se laisse aller à chanter avec son idole.